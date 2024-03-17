Как приготовить питательный салат из пекинской капусты и свеклы

Как сделать салат из пекинской капусты и свеклы

Ищете идею для свежего и сытного салата? Попробуйте приготовить салат из пекинской капусты и свеклы! Он богат витаминами, полезными веществами и готовится за считанные минуты.

Салат по рецепту с сайта noviydoctor отлично подойдет для обеда, ужина или перекуса. Вместо бальзамического уксуса можно использовать лимонный сок. К салату можно добавить другие овощи, например огурец или зеленый лук. Орехи можно обжарить на сковороде для насыщеннейшего вкуса.

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Ингредиенты:

1 средняя свекла

1 небольшая головка пекинской капусты

1 небольшая морковь

1/4 стакана оливкового масла

2 столовые ложки бальзамического уксуса

Соль и черный перец по вкусу

1/4 стакана измельченных орехов (по желанию)

1/4 стакана зелени (кинза, петрушка или лук)

Приготовление:

Тщательно вымойте овощи. Очистите свеклу и морковь от кожуры. Нарежьте свеклу, морковь и пекинскую капусту тонкими полосками. Смешайте овощи в миске. Добавить оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Перемешайте салат. По желанию украсьте измельченными орехами и зеленью.

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