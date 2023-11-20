Как приготовить полезную заварку для напитка из шиповника: 2 лучших способа

Как правильно заварить шиповник в термосе и на водяной бане

Шиповник – это не только вкусный напиток, но и действенное средство для поддержания здоровья и иммунной системы, особенно в период активности вирусных и бактериальных инфекций.

Однако важно отметить, что правильный способ приготовления играет ключевую роль в сохранении всех ценных свойств шиповника, пишет prostoway.

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Термос: Самый простой способ приготовления напитка из шиповника – использование термоса. Плоды шиповника моем, очищаем, немного мне, и завариваем кипятком. Напиток остается в термосе в течение нескольких часов, позволяя эффективно выделить полезные вещества. Этот метод также подходит для высушенных плодов шиповника. Водяная баня: Более сложный, но эффективный метод – использование водяной бани. 2 столовых ложки плодов шиповника измельчаются, заливаются двумя стаканами воды и готовятся на водяной бане в течение 20 минут под крышкой. Напиток остается на 40 минут, процеживается и готов к употреблению.

Важно помнить, что простое добавление плодов шиповника в чай может не принести много пользы, поскольку такой метод не позволяет эффективно выделить полезные вещества. Следует избегать приготовления отваров, поскольку это может привести к потере полезных свойств продукта.

Раньше мы писали о том, как приготовить отвар из шиповника, чтобы не потерять все витамины.

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