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Как приготовить постное и сытное пюре с грибами: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать картофельное пюре с грибами до поста

Все мы мечтаем об идеальном обеде: сытном, вкусном, бюджетном и привлекательном на вид. Иногда найти рецепт, сочетающий все эти качества, бывает непросто.

Но не сдавайтесь! Сегодня я поделюсь с вами рецептом картофельного пюре, запеченного с грибами, который точно вам понравится. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.com.

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Это блюдо:

  • Готовится легко и быстро.
  • Не нуждаются в дорогих ингредиентах.
  • Очень сытная и аппетитная.
  • Понравится и взрослым и детям.

Ингредиенты:

  • Картофель – 600 г
  • Грибы (шампиньоны, лисички, белые) – 500 г
  • Сыр сулугуни – 150 г
  • Сливки 10% – 200 мл
  • Сливочное масло – 80 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Паприка молотая (сладкая или копченая) – 1 ч. л.
  • Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности (примерно 30 минут).
  2. Нарежьте грибы на небольшие кусочки.
  3. Обжарьте грибы на сковороде со сливочным маслом до золотистой корочки.
  4. Добавьте к грибам измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Перемешайте и жарьте еще минуту.
  5. Слейте воду из картофеля и добавьте к нему подогретые сливки, паприку и натертый сыр.
  6. Сделайте из картофеля пюре.
  7. Выложите пюре в форму для запекания.
  8. Сверху равномерно распределите грибы.
  9. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 10-12 минут.

Приятного аппетита!

PS

  • Вместо сулугуни можно использовать любой другой сыр.
  • Для более пикантного вкуса можно добавить к грибам лук или зелень.
  • Вместо сливок можно использовать молоко.

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