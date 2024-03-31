Как приготовить постное и сытное пюре с грибами: простой рецепт
Как сделать картофельное пюре с грибами до поста
Все мы мечтаем об идеальном обеде: сытном, вкусном, бюджетном и привлекательном на вид. Иногда найти рецепт, сочетающий все эти качества, бывает непросто.
Но не сдавайтесь! Сегодня я поделюсь с вами рецептом картофельного пюре, запеченного с грибами, который точно вам понравится. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.com.
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Это блюдо:
- Готовится легко и быстро.
- Не нуждаются в дорогих ингредиентах.
- Очень сытная и аппетитная.
- Понравится и взрослым и детям.
Ингредиенты:
- Картофель – 600 г
- Грибы (шампиньоны, лисички, белые) – 500 г
- Сыр сулугуни – 150 г
- Сливки 10% – 200 мл
- Сливочное масло – 80 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Паприка молотая (сладкая или копченая) – 1 ч. л.
- Соль и перец – по вкусу
Приготовление:
- Отварите картофель в подсоленной воде до готовности (примерно 30 минут).
- Нарежьте грибы на небольшие кусочки.
- Обжарьте грибы на сковороде со сливочным маслом до золотистой корочки.
- Добавьте к грибам измельченный чеснок, паприку, соль и перец. Перемешайте и жарьте еще минуту.
- Слейте воду из картофеля и добавьте к нему подогретые сливки, паприку и натертый сыр.
- Сделайте из картофеля пюре.
- Выложите пюре в форму для запекания.
- Сверху равномерно распределите грибы.
- Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 10-12 минут.
Приятного аппетита!
PS
- Вместо сулугуни можно использовать любой другой сыр.
- Для более пикантного вкуса можно добавить к грибам лук или зелень.
- Вместо сливок можно использовать молоко.
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