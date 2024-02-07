Как приготовить простой и сытный салат-сэндвич: рецепт с TikTok
Как сделать полезный и сытный сэндвич с салатом
Сэндвич с нарезанным салатом – это не просто очередной модный рецепт из TikTok. Это сытное, разнообразное и визуально привлекательное блюдо, которое легко готовится и не требует много времени.
Это универсальное блюдо может быть как сытным обедом, так и легким ужином. А если вы хотите добавить немного креатива в ваш бутерброд, тогда вам точно понравится новый тренд TikTok – сэндвич с нарезанным салатом.
Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак
Секрет популярности:
- Быстрое и простое приготовление: большинство ингредиентов, вероятно, уже у вас дома, а сам процесс приготовления занимает считанные минуты.
- Минимальная потребность в приготовлении: не нужно ничего варить или жарить, просто нарежьте ингредиенты и смешайте их.
- Визуальная привлекательность: яркие цвета и интересная текстура делают этот сэндвич настоящим украшением стола.
- Эффектность нарезки: процесс измельчения всех ингредиентов на одной доске завораживает и дарит чувство удовольствия.
Ингредиенты:
- 3 стакана салата ромен, тонко нарезанного
- 1 большой помидор, тонко нарезанный
- 120 г нарезанной салями
- 120 г нарезанной индейки
- 200 г нарезанного творога
- 2 ст. л. майонеза
- 2 ст. л. острой горчицы
- 2 ч. л. соли
- 2 ч. л. черного перца
- 1 ст. л. итальянской приправы
- ¼ стакана маринованных артишоков
- 2 ст. л. перца чили
- ¼ стакана пеперончини (консервированный перец)
- ¼ стакана маринованных корнишонов
- 3 ст. л. красного винного уксуса
- Булочки или хлеб по вашему выбору
Приготовление:
- На большую разделочную доску выложите салат, помидоры, салями, индейку, капиколо и проволочку.
- Полите майонезом и горчицей, а затем приправьте сверху солью, перцем и итальянскими приправами.
- Сверху выложите сердцевины артишоков, перец чили, пеперончины, маринованные корнишоны и красный винный уксус.
- Большим ножом аккуратно размельчите всю смесь, пока она не смешается и не разделится на очень мелкие кусочки.
- Ложкой выложите смесь в выпечку по вашему выбору и наслаждайтесь!
Совет:
- Для более здорового варианта помещайте большинство овощей и меньшинство заправок.
- Экспериментируйте с разными ингредиентами, чтобы найти свой идеальный рецепт.
Советуем также обратить внимание на рецепт полезной яичницы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!