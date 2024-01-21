Как приготовить простой и вкусный суп с квашеной капустой на обед
Как сделать суп с квашеной капустой
Капустняк – это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить дома за достаточно короткое время. Оно получается очень наваристым и ароматным, благодаря квашеной капусте и мясу.
Для приготовления капустняка по рецепту из сайда sensatsiya нужно взять квашеную капусту, белокочанную капусту, картофель, лук, сало, свинину, пшено, помидоры, воду, приправу для борща и растительное масло.
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Вот советы, которые помогут приготовить этот суп вкусным:
- Мясо варим в бульоне в течение часа.
- Лук и сало обжариваем на растительном масле.
- Помидоры тушим с луком и салом.
- Картофель и пшено добавляем в бульон с мясом и варим до готовности картофеля.
- Белокочанную капусту шинкуем и добавляем в суп вместе с зажаркой.
- Варим суп еще 20 минут, добавив приправу для борща, соль и перец по вкусу.
Ингредиенты:
- Квашеная капуста – 300 г
- Белокочанная капуста – 300 г
- Картофель - 650 г
- Лук репчатый – 1 шт
- Сало – 50 г
- Свинина – 600 г
- Пшено – 100 г
- Помидоры – 200 г
- Вода – 3,2 литра
- Приправа для борща – 1 ч. л.
- Масло растительное – 3 ст. л.
- Соль и перец – по вкусу
Приготовление:
- Свинину нарезаем на маленькие кусочки и отправляем в кастрюлю с водой. Солим бульон и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим на среднем огне в течение часа, периодически снимая пенку.
- Сало нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле в сковороде до золотистого цвета.
- Лук чистим и нарезаем кубиками. Добавляем к салу и обжариваем еще 5 минут.
- Помидоры моем и нарезаем кубиками. Добавляем к луку и салу и тушим на среднем огне в течение 5 минут.
- Картофель чистим и нарезаем кубиками. Пшено промываем под проточной водой.
- В бульон с мясом добавляем картофель, пшено и квашеную капусту. Варим до готовности картофеля.
- Белокочанную капусту мелко шинкуем.
- Готовый картофель вытаскиваем из бульона, разминаем в пюре и отправляем обратно в кастрюлю.
- Добавляем в суп зажарку, белокочанную капусту и приправу для борща. Варим еще 20 минут.
- Солим и перчим суп по вкусу.
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