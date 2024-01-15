Как приготовить пышные оладьи на кефире: рецепт идеального завтрака (видео)
Не знаете, что съесть на завтрак? Предлагаем приготовить оладьи на кефире. Они не только сытные и текстурные, но очень быстро готовятся.
Рецептом завтрака поделилась ведущая канала "Тиана готовить просто". Основное отличие этих оладий – использование манки вместо обычной муки, что придает им блюду особый вкус и консистенцию. Кроме того, рецепт предполагает использование кефира, который добавляет легкую сырниковую привкус.
Также благодаря соде, используемой в рецепте, тело хорошо держится на сковороде, а также хорошо разрыхляется и поднимается. Соду следует добавлять непосредственно перед выпеканием оладий.
Ингредиенты:
- Манная крупа – 400 г.
- Сахар – 3 ст. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Ванилин – по вкусу.
- Кефир – 250 мл.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Сода пищевая – 1/2 ч. л.
- Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.
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Приготовление:
- Смешайте манную крупу, сахар, соль, ванилин, кефир и яйца. Перемешайте до однородности и оставьте на час.
- Всыпьте в манную массу соду, перемешайте. Разогретую сковороду смажьте растительным маслом. Столовой ложкой выложите тесто.
- Жарьте оладьи на слабом огне с обеих сторон до готовности.
Приятного аппетита!
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