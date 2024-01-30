Как приготовить рис, чтобы он был рассыпчатым: правильная технология

Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчатым

Все мы знаем, как трудно правильно приготовить идеальный рис. Он ведь может быть и рассыпчатым, и клейким, и даже кашеобразным.

Мечтаете о рассыпчатом рисе, который будет дополнять любое блюдо? Благодаря этому простому рецепту из YouTube-канала Alina FooDee вы сможете его легко приготовить. По желанию можно добавить к рису специи, травы или овощи.

Читайте также: Хозяйке рассказали рецепт омлета с кабачками на завтрак

Ингредиенты:

Рис – 400 г (2 чашки)

Вода – 600 г (3 чашки) (соотношение риса к воде 1:1,5)

Соль

Сливочное масло – 40-70 г (можно заменить растительным)

Приготовление:

Хорошо промойте рис в холодной воде до прозрачности. Переложите в дуршлаг, чтобы стекла вода. Растопите сливочное масло в сковороде. Выложите рис и обжаривайте 2-4 минуты, перемешивая, чтобы каждая рисинка покрылась маслом. Посолите по вкусу. Залейте рис водой, накройте сковороду крышкой, убавьте огонь и варите 20-30 минут до полной готовности риса. Не поднимайте крышку, чтобы влага не испарялась. Готовый рис перемешайте и подавайте в гарнир.

Советуем также обратить внимание на рецепт тушеного картофеля с мясом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!