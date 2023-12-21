Как приготовить рождественский узвар: рецепт
Узвар готовится из сухофруктов и иногда специй. Его подают на Сочельник вместе 12 постными блюдами. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
Слива сушеная – 200 г
Сушеные яблоки – 200 г
Сушеная груша – 200 г
Сахар – 3 ст. л.
Читайте также: Новогодние пирожные в форме шишек из трех ингредиентов: видеорецепт
Способ приготовления:
Сухофрукты промойте. Налейте в кастрюлю 5 литров воды и доведите ее до кипения.
В воду уложите сухофрукты, доведите до кипения и кипятите на легком огне 2 минуты.
Выключите огонь, добавьте сахар и перемешайте.
Оставьте настаиваться под крышкой 5-6 часов. Процедите и подавайте.
Советуем также обратить внимание на рецепт постных голубцов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !