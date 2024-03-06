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Закуска на праздничный стол: как приготовить рулетики с красной рыбой и авокадо

Игорь Романько

Как сделать рулетики с красной рыбой и авокадо

Ищете оригинальную и вкусную закуску для праздничного стола? Тогда вам понравятся рулетики из красной рыбы с авокадо и фетой! Эта закуска готовится очень просто, а по вкусу просто фантастическая.

Эта закуска не только вкусна, но и полезна. Авокадо богат витаминами и полезными жирами, а красная рыба - источником белка и омега-3 жирных кислот, пишет prostoway.

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Вам понадобится:

  • 250 г красной малосольной рыбы
  • 0,5 авокадо
  • 1 свежий огурец
  • 70 г феты
  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. Нарежьте рыбу тонкими слайсами.
  2. С авокадо сделайте пюре.
  3. Огурец и сыр натрите на терке и смешайте с пюре авокадо.
  4. На рыбные слайсы выложите начинку и сверните рулетики.
  5. Украсьте зеленью.

Ваша закуска готова! Приятного аппетита!

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