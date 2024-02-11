Как приготовить рыбный бутерброд: турецкий рецепт

Как сделать бутерброд с рыбой

Слышали про балык экмек? Это рыбный бутерброд, который обожают в Турции. Балык экмек – это сытно, вкусно и просто. Попытайтесь приготовить – вам непременно понравится.

Его название переводится как "рыба в хлебе". Существует много рецептов, но о двух самых популярных рецептах рассказали в издании ТСН.

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1. Турецкий рецепт со скумбрией:

Ингредиенты:

2 филе скумбрии

1 багет

1/2 пучка салата

1 красная луковица

1 помидор

1/2 лимона

Соль, перец, масло

Приготовление:

Разморозьте скумбрию, просушите, посолите и поперчите. Обжарьте на масле по бокам до золотистости. Нарежьте лук кольцами, салат полосками, посолите, поперчите и слегка примните. Разрежьте багет пополам, обжарьте на сковороде. Выложите в багет овощи и рыбу. Подавайте с лимоном.

2. Украинский рецепт с минтаем:

Ингредиенты:

2 турецкие булочки или багет

Филе минтая

2-3 ст. л. масла

1 ч. л. меда

2 ч. л. лимонного сока

Салатная смесь

1/2 синей луковицы

Соль, перец, специи

Приготовление:

Разморозьте минтай, просушите, посолите и поперчите. Обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Нарежьте полукольцами лук, смешайте с салатом. Сбрызните смесь овощей лимонным соком, добавьте мед, соль, перец, перемешайте. Разрежьте булочки пополам, выложите салат, рыбу. Вкушайте!

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