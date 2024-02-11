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Как приготовить рыбный бутерброд: турецкий рецепт

Игорь Романько

Как сделать бутерброд с рыбой

Слышали про балык экмек? Это рыбный бутерброд, который обожают в Турции. Балык экмек – это сытно, вкусно и просто. Попытайтесь приготовить – вам непременно понравится.

Его название переводится как "рыба в хлебе". Существует много рецептов, но о двух самых популярных рецептах рассказали в издании ТСН.

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1. Турецкий рецепт со скумбрией:

Ингредиенты:

  • 2 филе скумбрии
  • 1 багет
  • 1/2 пучка салата
  • 1 красная луковица
  • 1 помидор
  • 1/2 лимона
  • Соль, перец, масло

Приготовление:

  1. Разморозьте скумбрию, просушите, посолите и поперчите.
  2. Обжарьте на масле по бокам до золотистости.
  3. Нарежьте лук кольцами, салат полосками, посолите, поперчите и слегка примните.
  4. Разрежьте багет пополам, обжарьте на сковороде.
  5. Выложите в багет овощи и рыбу.
  6. Подавайте с лимоном.

2. Украинский рецепт с минтаем:

Ингредиенты:

  • 2 турецкие булочки или багет
  • Филе минтая
  • 2-3 ст. л. масла
  • 1 ч. л. меда
  • 2 ч. л. лимонного сока
  • Салатная смесь
  • 1/2 синей луковицы
  • Соль, перец, специи

Приготовление:

  1. Разморозьте минтай, просушите, посолите и поперчите.
  2. Обжарьте на растительном масле с обеих сторон.
  3. Нарежьте полукольцами лук, смешайте с салатом.
  4. Сбрызните смесь овощей лимонным соком, добавьте мед, соль, перец, перемешайте.
  5. Разрежьте булочки пополам, выложите салат, рыбу.
  6. Вкушайте!

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