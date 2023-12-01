Как приготовить сахар с корицей в домашних условиях: лайфхак от хозяек

Если вы любите пить сладкий кофе, то сахар с корицей сделает его вкус ярче. Кроме того, он прекрасно подходит к домашней выпечке, делая ее более ароматной.

Об этом пишет Shuba.

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В каждом доме, где любят домашнюю выпечку, следует иметь эту сладкую заготовку. Кстати, ее можно заранее подготовить как сухой ингредиент для пышных блинов и при необходимости.

Если вы производите сахар с корицей впервые, попробуйте эти пропорции: 1 столовая ложка корицы на стакан сахара, хорошо перемешайте. Конечно, пропорции можно регулировать в зависимости от собственных предпочтений. Также можете использовать палочки корицы, ароматизирующие сахар: просто оставьте их на несколько дней в стакане с сахаром.

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