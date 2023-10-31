Как приготовить салаку с овощами на зиму: простой рецепт рыбной консервы

Как сделать рыбную консерву из салаки с овощами на зиму

В холодные зимние месяцы салаты, закуски, варенье, повидла и желе всегда пригодятся. Попытайтесь приготовить консервированную рыбу, которая придаст многообразие к вашему зимнему столу.

Один из интересных рецептов – салака с овощами на зиму, которая может стать частью вашего запаса на холодный период. Эту вкусность можно использовать в качестве гарнира или добавлять в свежие салаты, чтобы сделать ваш ужин не только вкусным, но и полезным для здоровья. Вместо салаки можно также использовать мойву или хек. Тоже получится вкусно, но немного дороже, пишет издание vikna.tv.

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Ингредиенты:

2 килограмма мороженой салаки

2 килограмма помидоров

2 килограмма лука

1 килограмм моркови

2 столовые ложки соли

80-100 граммов сахара

5-6 столовых ложек 9% уксуса

Несколько горошин черного или ароматного перца

Немного красной сладкой паприки

Приготовление:

Начните с подготовки банок и крышек, тщательно вымойте и простерилизуйте. Помидоры залейте кипятком и оставьте на 15 минут (можно также использовать томатную пасту). Слейте воду и залейте помидоры холодной водой в течение 2 минут, после чего снова слейте воду. Очистите помидоры от кожуры и нарежьте на кусочки, после чего обжарьте в течение 10 минут. Разморозьте и очистите салаку, обрезая головы, удаляя внутренности, плавники и хвостик. Рыбу тщательно промойте и обсушите. Почистите лук и морковь, затем поджарьте лук до золотистого цвета и тушите морковь на грубой терке вместе с луком до мягкости. Обжарьте салаку с обеих сторон, сначала погрузив ее в муку. Другой вариант – обжарить салаку без муки до мягкости и удалить кости (если вы не хотите, чтобы они были в салате). Превратите помидоры в пюре с помощью блендера, добавьте соль, сахар, черный перец, паприку и уксус. Добавьте помидорную смесь в лук и морковь и хорошо перемешайте. Раскладывайте овощи и рыбу пластами в кастрюлю и готовьте на небольшом огне в течение 40 минут, не помешивая. Разложите готовый салат в чистые, стерилизованные банки и закрутите крышками. Переверните банки дном вверх и укутывайте их до полного остывания. Храните консервы в сухом и прохладном месте.

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