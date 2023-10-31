Как приготовить салаку с овощами на зиму: простой рецепт рыбной консервы
В холодные зимние месяцы салаты, закуски, варенье, повидла и желе всегда пригодятся. Попытайтесь приготовить консервированную рыбу, которая придаст многообразие к вашему зимнему столу.
Один из интересных рецептов – салака с овощами на зиму, которая может стать частью вашего запаса на холодный период. Эту вкусность можно использовать в качестве гарнира или добавлять в свежие салаты, чтобы сделать ваш ужин не только вкусным, но и полезным для здоровья. Вместо салаки можно также использовать мойву или хек. Тоже получится вкусно, но немного дороже, пишет издание vikna.tv.
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Ингредиенты:
- 2 килограмма мороженой салаки
- 2 килограмма помидоров
- 2 килограмма лука
- 1 килограмм моркови
- 2 столовые ложки соли
- 80-100 граммов сахара
- 5-6 столовых ложек 9% уксуса
- Несколько горошин черного или ароматного перца
- Немного красной сладкой паприки
Приготовление:
- Начните с подготовки банок и крышек, тщательно вымойте и простерилизуйте.
- Помидоры залейте кипятком и оставьте на 15 минут (можно также использовать томатную пасту).
- Слейте воду и залейте помидоры холодной водой в течение 2 минут, после чего снова слейте воду.
- Очистите помидоры от кожуры и нарежьте на кусочки, после чего обжарьте в течение 10 минут.
- Разморозьте и очистите салаку, обрезая головы, удаляя внутренности, плавники и хвостик. Рыбу тщательно промойте и обсушите.
- Почистите лук и морковь, затем поджарьте лук до золотистого цвета и тушите морковь на грубой терке вместе с луком до мягкости.
- Обжарьте салаку с обеих сторон, сначала погрузив ее в муку. Другой вариант – обжарить салаку без муки до мягкости и удалить кости (если вы не хотите, чтобы они были в салате).
- Превратите помидоры в пюре с помощью блендера, добавьте соль, сахар, черный перец, паприку и уксус.
- Добавьте помидорную смесь в лук и морковь и хорошо перемешайте.
- Раскладывайте овощи и рыбу пластами в кастрюлю и готовьте на небольшом огне в течение 40 минут, не помешивая.
- Разложите готовый салат в чистые, стерилизованные банки и закрутите крышками. Переверните банки дном вверх и укутывайте их до полного остывания.
- Храните консервы в сухом и прохладном месте.
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