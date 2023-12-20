Как приготовить салат из кальмаров и кукурузы?
Как сделать новогодний салат с кальмарами и кукурузой
Новый год 2024 будет годом Водяного Дракона. А этот мифический персонаж любит морепродукты. Поэтому предлагаем вам приготовить на праздничный стол салат из кальмаров.
Рецептом поделились на сайте prostoway. Для более насыщенного вкуса салат можно добавить тертый сыр, а если вы не любите репчатый лук, то его можно заменить салатным красным. Также для более пикантного вкуса можно добавить в салат мелко нарезанный чеснок.
Читайте также: 5 небанальных рецептов сезонных салатов, которые обогатят ваш организм витаминами
Ингредиенты
- Кальмары - 500 г
- Рис – 0,5 стакана
- Яйца – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Консервированная кукуруза - 1 банка
- Укроп
- Соль
- Майонез
Приготовление
- Отварите рис до готовности.
- Кальмары могут быть замороженными или консервированными. Если свежие, то разрежьте их на кольца и отварите в подсоленной воде с перцем и лавровым листом в течение 2-3 минут.
- Лук нарежьте кубиками. Если используете репчатый лук, предварительно замаринуйте его в холодной воде с уксусом или лимонным соком.
- Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками.
- Добавьте в салат рис, кальмары, лук, кукурузу и укроп. Заправьте майонезом.
Советуем также обратить внимание на рецепт салата с семгой.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!