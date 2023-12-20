Как приготовить салат из кальмаров и кукурузы?

Как сделать новогодний салат с кальмарами и кукурузой

Новый год 2024 будет годом Водяного Дракона. А этот мифический персонаж любит морепродукты. Поэтому предлагаем вам приготовить на праздничный стол салат из кальмаров.

Рецептом поделились на сайте prostoway. Для более насыщенного вкуса салат можно добавить тертый сыр, а если вы не любите репчатый лук, то его можно заменить салатным красным. Также для более пикантного вкуса можно добавить в салат мелко нарезанный чеснок.

Читайте также: 5 небанальных рецептов сезонных салатов, которые обогатят ваш организм витаминами

Ингредиенты

Кальмары - 500 г

Рис – 0,5 стакана

Яйца – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Консервированная кукуруза - 1 банка

Укроп

Соль

Майонез

Приготовление

Отварите рис до готовности. Кальмары могут быть замороженными или консервированными. Если свежие, то разрежьте их на кольца и отварите в подсоленной воде с перцем и лавровым листом в течение 2-3 минут. Лук нарежьте кубиками. Если используете репчатый лук, предварительно замаринуйте его в холодной воде с уксусом или лимонным соком. Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками. Добавьте в салат рис, кальмары, лук, кукурузу и укроп. Заправьте майонезом.

Советуем также обратить внимание на рецепт салата с семгой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!