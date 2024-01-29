Как приготовить салат "Клеопатра" с крабовыми палочками?
Как приготовить салат Клеопатра с крабовыми палочками и маринованными грибами
Соскучились по классическому салату из крабовых палочек? Сегодня мы предлагаем вам попробовать необычную интерпретацию этого популярного блюда – салат "Клеопатра".
Неожиданное сочетание ингредиентов создает изысканный вкус, который удивит и обрадует вас и ваших близких. Этот рецепт с сайта "Главред" готовится очень просто, но результат вас приятно удивит.
Читайте также: Идеально на завтрак: рецепт оладий с консервированными ананасами
Ингредиенты:
- 1 упаковка (300 г) крабовых палочек
- 250 г маринованных грибов
- 200 г консервированных ананасов
- 10 маслин без косточек
- 1 красная луковица
- 1 столовая ложка уксуса
- 1 столовая ложка майонеза
- Соль и специи по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте полукольцами лук, добавьте уксус и сахар, оставьте на 5-6 минут для маринования.
- Нарежьте ананасы кубиками, грибы пополам (если большие), а крабовые палочки – кубиками.
- Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте маринованный лук.
- Добавьте соль, специи и майонез по вкусу.
- Подавайте салат на стол.
Советуем также обратить внимание на рецепт салата из квашеной капусты.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!