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Как приготовить салат "Клеопатра" с крабовыми палочками?

Игорь Романько

Как приготовить салат Клеопатра с крабовыми палочками и маринованными грибами

Соскучились по классическому салату из крабовых палочек? Сегодня мы предлагаем вам попробовать необычную интерпретацию этого популярного блюда – салат "Клеопатра".

Неожиданное сочетание ингредиентов создает изысканный вкус, который удивит и обрадует вас и ваших близких. Этот рецепт с сайта "Главред" готовится очень просто, но результат вас приятно удивит.

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Ингредиенты:

  • 1 упаковка (300 г) крабовых палочек
  • 250 г маринованных грибов
  • 200 г консервированных ананасов
  • 10 маслин без косточек
  • 1 красная луковица
  • 1 столовая ложка уксуса
  • 1 столовая ложка майонеза
  • Соль и специи по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте полукольцами лук, добавьте уксус и сахар, оставьте на 5-6 минут для маринования.
  2. Нарежьте ананасы кубиками, грибы пополам (если большие), а крабовые палочки – кубиками.
  3. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте маринованный лук.
  4. Добавьте соль, специи и майонез по вкусу.
  5. Подавайте салат на стол.

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