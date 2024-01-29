Как приготовить салат Клеопатра с крабовыми палочками и маринованными грибами

Соскучились по классическому салату из крабовых палочек? Сегодня мы предлагаем вам попробовать необычную интерпретацию этого популярного блюда – салат "Клеопатра".

Неожиданное сочетание ингредиентов создает изысканный вкус, который удивит и обрадует вас и ваших близких. Этот рецепт с сайта "Главред" готовится очень просто, но результат вас приятно удивит.

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Ингредиенты:

1 упаковка (300 г) крабовых палочек

250 г маринованных грибов

200 г консервированных ананасов

10 маслин без косточек

1 красная луковица

1 столовая ложка уксуса

1 столовая ложка майонеза

Соль и специи по вкусу

Приготовление:

Нарежьте полукольцами лук, добавьте уксус и сахар, оставьте на 5-6 минут для маринования. Нарежьте ананасы кубиками, грибы пополам (если большие), а крабовые палочки – кубиками. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте маринованный лук. Добавьте соль, специи и майонез по вкусу. Подавайте салат на стол.

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