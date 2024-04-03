Как приготовить салат с макаронами вместо гарнира: рецепт от шеф-повара

Как сделать салат с макаронами на гарнир

Надоели привычные гарниры? Попытайтесь приготовить макаронный салат с тунцом! Это не только оригинально и ярко, но и вкусно и сытно.

Вместо тунца можно использовать лосось, курицу или креветки. Добавьте в салат другие овощи, например огурец, болгарский перец или кукурузу. Для более пикантного вкуса можно добавить в заправку немного горчицы или каперсов, пишет prostoway.com.

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Для этого салата вам понадобятся:

Макароны – 150 г

Консервированный тунец – 1 б.

Помидоры черри – 200 г

Оливки – 100 г

Красный лук – 0,5 шт.

Базилик – 1 пучок

Оливковое масло – 6 ст.л.

Красный винный уксус – 3 ст.л.

Редис - 150 г

Соль, перец

Приготовление:

Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, затем охладите. Нарежьте помидоры пополам, редиску – кружочками, лук – мелко, а базилик порвите руками. Смешайте в миске базилик, редис, лук, оливки и помидоры. Добавьте тунец без воды. Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и уксусом. Добавьте охлажденные макароны и осторожно перемешайте.

Приятного аппетита!

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