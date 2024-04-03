Как приготовить салат с макаронами вместо гарнира: рецепт от шеф-повара
Как сделать салат с макаронами на гарнир
Надоели привычные гарниры? Попытайтесь приготовить макаронный салат с тунцом! Это не только оригинально и ярко, но и вкусно и сытно.
Вместо тунца можно использовать лосось, курицу или креветки. Добавьте в салат другие овощи, например огурец, болгарский перец или кукурузу. Для более пикантного вкуса можно добавить в заправку немного горчицы или каперсов, пишет prostoway.com.
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Для этого салата вам понадобятся:
- Макароны – 150 г
- Консервированный тунец – 1 б.
- Помидоры черри – 200 г
- Оливки – 100 г
- Красный лук – 0,5 шт.
- Базилик – 1 пучок
- Оливковое масло – 6 ст.л.
- Красный винный уксус – 3 ст.л.
- Редис - 150 г
- Соль, перец
Приготовление:
- Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, затем охладите.
- Нарежьте помидоры пополам, редиску – кружочками, лук – мелко, а базилик порвите руками.
- Смешайте в миске базилик, редис, лук, оливки и помидоры. Добавьте тунец без воды.
- Заправьте салат оливковым маслом, солью, перцем и уксусом.
- Добавьте охлажденные макароны и осторожно перемешайте.
Приятного аппетита!
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