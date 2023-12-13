Как приготовить салат "Шуба" в виде елочных украшений: новогодний рецепт
Как подать салат шуба в форме украшений для елки
Создание новогоднего меню всегда требует фантазии и творчества, ведь хочется приготовить что-то особенное, которое порадует как гостей, так и символ наступающего года.
Приглашаем вас опробовать новый рецепт праздничного салата "Селедка под шубой" – блюдо, которое придаст вашему новогоднему столу особый шарм в виде елочных игрушек. Рецептом поделились на сайте Meta.
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Ингредиенты:
- 2 больших свеклы
- 3-4 средних картофеля
- 2 моркови
- 2 яйца
- 1 маленький лук
- 200 г сельди
- 2 ст. л. майонеза
- Соль
Приготовление елочных шариков:
- Овощи запекаем в фольговом пакете при 200 градусах в течение 40 минут, а яйца варим до готовности. После чего оставляем их охлаждаться.
- Чистим и натираем овощи на маленькой терке, мелко нарезаем лук и сельдь.
- Отжимаем сок из свеклы и смешиваем ее с 1/2 натертого картофеля, добавив соль по вкусу.
- Натираем морковь, картофель, яйца, добавляем лук, майонез, соль и сельдь, после чего все хорошо перемешиваем.
- С помощью пищевой пленки формируем смешанную массу в шарики и оставляем охлаждаться в течение 1 часа.
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