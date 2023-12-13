Как приготовить салат "Шуба" в виде елочных украшений: новогодний рецепт

Как подать салат шуба в форме украшений для елки

Создание новогоднего меню всегда требует фантазии и творчества, ведь хочется приготовить что-то особенное, которое порадует как гостей, так и символ наступающего года.

Приглашаем вас опробовать новый рецепт праздничного салата "Селедка под шубой" – блюдо, которое придаст вашему новогоднему столу особый шарм в виде елочных игрушек. Рецептом поделились на сайте Meta.

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Ингредиенты:

2 больших свеклы

3-4 средних картофеля

2 моркови

2 яйца

1 маленький лук

200 г сельди

2 ст. л. майонеза

Соль

Приготовление елочных шариков:

Овощи запекаем в фольговом пакете при 200 градусах в течение 40 минут, а яйца варим до готовности. После чего оставляем их охлаждаться. Чистим и натираем овощи на маленькой терке, мелко нарезаем лук и сельдь. Отжимаем сок из свеклы и смешиваем ее с 1/2 натертого картофеля, добавив соль по вкусу. Натираем морковь, картофель, яйца, добавляем лук, майонез, соль и сельдь, после чего все хорошо перемешиваем. С помощью пищевой пленки формируем смешанную массу в шарики и оставляем охлаждаться в течение 1 часа.

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