Как приготовить самую нежную творожную запеканку в духовке: простой рецепт
Сырные запеканки – это вкусное и полезное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Ее можно приготовить по-разному, добавляя разные ингредиенты, но классический рецепт с манкой остается одним из самых популярных.
Рецептом поделились в издании theLime. Для более нежного вкуса можно добавить в тесто чуть-чуть лимонной цедры или ванильного экстракта. Если вы хотите, чтобы запеканка была более сочная, можно добавить в тесто измельченные фрукты или ягоды. Готовую запеканку можно украсить шоколадной глазурью, взбитыми сливками или сметаной.
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Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 500 г
- Яйца – 3 шт.
- Масло сливочное – 60 г
- Сметана – 3 ст. л.
- Сахар – 3 ст. л.
- Соль – щепотка
- Манка – 3 ст. л.
- Ванильный сахар – по желанию
Приготовление:
- Растопить масло и смешать его с сахаром, манкой, сметаной, солью и ванильным сахаром. Все тщательно перемешать.
- Добавить творог и яйца, взбить блендером до получения однородной массы. Можно еще сбить миксером несколько минут.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом и вылить в нее тесто.
- Выпекать в духовке при температуре 160 С 70-90 минут. Температура должна быть не высокой, тогда запеканка получится нежной и пышной.
- Чтобы проверить готовность запеканки, можно взять деревянную шпажку или зубочистку. Если она выходит сухой, запеканка готова.
- Вынимаем запеканку из духовки и даем ей остыть.
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