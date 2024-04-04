Как приготовить самые нежные отбивные: лайфхак от профессиональных поваров
Отбивные – это классика домашней кухни. Их можно готовить по-разному, но я хочу поделиться с вами рецептом, который делает отбивные просто невероятно вкусными, ароматными и нежными.
Секрет этого рецепта – в мариновании мяса в газировке и добавлении чеснока, пишет prostoway.com. Вместо чеснока можно использовать другие специи и травы, например орегано, базилик, розмарин. Для более хрустящей корочки можно обвалять отбивные в панировочных сухарях. Подавайте отбивные с вашим любимым гарниром.
Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть
Ингредиенты:
- Мясо (свинина, телятина, курятина) – 500 г
- Газированная вода – 1 стакан
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Масло - для жарки
Приготовление:
- Нарежьте мясо на порционные куски, отбейте их кухонным молотком.
- В миске смешайте газировку, соль, перец и измельченный чеснок.
- Залейте мясо маринадом и оставьте на 15–20 минут.
- Взбейте яйца в тарелку. В другую тарелку насыпьте муку.
- Смочите отбивные сначала в муку, а затем в яйцо.
- Разогрейте масло на сковороде и обжарьте отбивные по бокам до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Советуем также рецепт корейской картофельной закуски.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!