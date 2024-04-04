Как приготовить самые нежные отбивные: лайфхак от профессиональных поваров

Как сделать отбивные, чтобы они получились нежными и сочными

Отбивные – это классика домашней кухни. Их можно готовить по-разному, но я хочу поделиться с вами рецептом, который делает отбивные просто невероятно вкусными, ароматными и нежными.

Секрет этого рецепта – в мариновании мяса в газировке и добавлении чеснока, пишет prostoway.com. Вместо чеснока можно использовать другие специи и травы, например орегано, базилик, розмарин. Для более хрустящей корочки можно обвалять отбивные в панировочных сухарях. Подавайте отбивные с вашим любимым гарниром.

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Ингредиенты:

Мясо (свинина, телятина, курятина) – 500 г

Газированная вода – 1 стакан

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Чеснок – 2-3 зубчика

Яйца – 2 шт.

Мука – 2 ст. л.

Масло - для жарки

Приготовление:

Нарежьте мясо на порционные куски, отбейте их кухонным молотком. В миске смешайте газировку, соль, перец и измельченный чеснок. Залейте мясо маринадом и оставьте на 15–20 минут. Взбейте яйца в тарелку. В другую тарелку насыпьте муку. Смочите отбивные сначала в муку, а затем в яйцо. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте отбивные по бокам до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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