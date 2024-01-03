Как приготовить шумуш: выпечка из готового теста с фаршем и тыквой

Как сделать шумуш из листового теста с тыквой

Шумуш – это традиционная выпечка мариупольских греков. Этот пирог из слоеного теста с фаршем и тыквой имеет нежный и сочный вкус. Он станет отличным дополнением к семейному обеду или праздничному столу.

Рецептом поделились на сайте Shuba. Для насыщенного вкуса можно добавить к начинке немного чеснока, а также любые другие любимые специи. Если вы хотите, чтобы пирог получился более сочным, можно добавить к начинке немного сметаны или майонеза. Для украшения можно использовать разные семена и орешки.

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Ингредиенты:

Слоеное тесто – 500 г

Мясной фарш – 250 г

Тыква – 250 г

Лук – 2 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Яйцо куриное, желток – 1 шт.

Лен, семена – 20 г

Кунжут белый – 20 г

Специи – по вкусу

Масло растительное – 40 мл

Приготовление:

Тыкву натрите на среднюю терку. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. В фарш добавьте специи и перемешайте. В разогретой с маслом сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте половину тертой тыквы, соль, сахар и перемешайте. Положите в овощи фарш и жарьте, помешивая, минут 5-7. Затем добавьте оставшуюся тыкву, перемешайте и отключите огонь. Тесто тонко раскатайте на посыпанной мукой поверхности и нарежьте полосками шириной примерно 5 см. На один край полоски положите столовую ложку начинки и заверните треугольником. Края теста защипайте. Таким образом, заверните все треугольнички. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и смажьте желтком. Посыпьте льном и кунжутом. Выпекайте при температуре 180°C 25-30 минут до зарумянивания.

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