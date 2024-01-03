Как приготовить шумуш: выпечка из готового теста с фаршем и тыквой
Шумуш – это традиционная выпечка мариупольских греков. Этот пирог из слоеного теста с фаршем и тыквой имеет нежный и сочный вкус. Он станет отличным дополнением к семейному обеду или праздничному столу.
Рецептом поделились на сайте Shuba. Для насыщенного вкуса можно добавить к начинке немного чеснока, а также любые другие любимые специи. Если вы хотите, чтобы пирог получился более сочным, можно добавить к начинке немного сметаны или майонеза. Для украшения можно использовать разные семена и орешки.
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Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 500 г
- Мясной фарш – 250 г
- Тыква – 250 г
- Лук – 2 шт.
- Сахар – 1 ч. л.
- Яйцо куриное, желток – 1 шт.
- Лен, семена – 20 г
- Кунжут белый – 20 г
- Специи – по вкусу
- Масло растительное – 40 мл
Приготовление:
- Тыкву натрите на среднюю терку. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. В фарш добавьте специи и перемешайте.
- В разогретой с маслом сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте половину тертой тыквы, соль, сахар и перемешайте.
- Положите в овощи фарш и жарьте, помешивая, минут 5-7. Затем добавьте оставшуюся тыкву, перемешайте и отключите огонь.
- Тесто тонко раскатайте на посыпанной мукой поверхности и нарежьте полосками шириной примерно 5 см. На один край полоски положите столовую ложку начинки и заверните треугольником. Края теста защипайте.
- Таким образом, заверните все треугольнички. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и смажьте желтком. Посыпьте льном и кунжутом.
- Выпекайте при температуре 180°C 25-30 минут до зарумянивания.
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