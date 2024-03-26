Как приготовить сосиски в слоеном тесте с творогом дома: простой рецепт

Как сделать сосиски в листовом тесте с творогом в домашних условиях

Устали от магазинного фастфуда? Хотите приготовить что-нибудь вкусное и сытное за считанные минуты? Тогда этот рецепт вам! Попробуйте этот рецепт и вы будете приятно удивлены!

Сосиски в тесте с сыром – это не только аппетитное, но и очень простое блюдо, с которым справится даже начинающий кулинар. Попробуем приготовить ее вместе с фудблогером Ириской Димитровой.

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Ингредиенты:

6 сосисок

300 г слоеного дрожжевого теста

80-100 г творога

кетчуп

1 желток + 1 ст. л. воды

кунжут

Приготовление:

Разрежьте слоеное тесто на прямоугольники длиной из сосиска. С обеих сторон сделайте надрезы, как на видео. Смажьте серединку теста кетчупом, выложите тертый творог и сосиску. Накройте сосиску полосками теста поочередно с обеих сторон, чтобы получилась косичка. Накройте полотенцем и дайте подняться в теплом месте в течение 20-30 минут. Смажьте желтком, смешанным с 1 столовой ложкой воды и присыпьте кунжутом. Выпекайте 12-15 минут при температуре 180°C.

Приятного аппетита!

Совет:

Вместо кетчупа можно использовать любой другой соус, например томатный или горчичный.

В сыр можно добавить зелень, специи или овощи.

Для более румяной корочки можно смазать сосиски в тесте яйцом перед выпеканием.

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