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Как приготовить свеклу, чтобы не потерял цвет и вкус: полезные советы от хозяек

Цихоцкая Мария

Как приготовить свеклу, чтобы не потерял цвет и вкус: полезные советы от хозяек

Хотите приготовить свеклу, которая будет не только полезной, но и невероятно вкусной? Сохранить его сочность, упругость и насыщенный цвет поможет простой лайфхак. Сделать свеклу невероятно вкусной поможет сахар.

Об этом пишет Телеграф.

Вам понадобится:

  • Свекла
  • 2 столовые ложки сахара
  • 2 столовые ложки уксуса или лимонного сока
  • Вода

Приготовление:

  1. В кастрюлю налейте холодную воду, добавьте сахар и уксус/лимонный сок.
  2. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.
  3. Положите свеклу в кастрюлю.
  4. Накройте крышкой и поставьте ее на средний огонь.
  5. Варите в течение 2 часов.

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Благодаря этому лайфхаку:

  • Свекла сохранит свой насыщенный бордовый цвет.
  • Текстура овоща будет упругой, а не мягкой.
  • Вкус свеклы будет сладким и приятным.

Совет:

  • Вместо уксуса или лимонного сока можно использовать столовую ложку яблочного уксуса.
  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в кастрюлю 1 лавровый лист и несколько горошин черного перца.
  • Готовую свеклу можно использовать для салатов, супов, борщей, закусок и других блюд.

Напомним, мы уже писали, как правильно приготовить свеклу.

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