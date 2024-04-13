Как приготовить сытную и вкусную запеканку из картофеля и колбасы: простой рецепт

Ищете идею для быстрого и сытного ужина? Попробуйте приготовить запеканку из картофеля и колбасы! Это блюдо не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит.

Эта запеканка станет отличным ужином для всей семьи. Она сытная, вкусная и готовится очень просто. Рецептом поделились на сайте "Одна минута".

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Ингредиенты:

Картофель - 800 г

Растительное масло – 3 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Сушеный чеснок – 1 ч. л.

Паприка сладкая – 1 ч. л.

Яйца – 3 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Зеленый лук – пучок

Помидор – 1 шт.

Колбаса – 100 г

Зелень укропа или петрушки – пучок

Соль – 1/3 ч. л.

Приготовление:

Подготовим продукты. Картофель нарезаем тонкими кружочками, колбасу – кубиками, помидор – мелкими кубиками, зелень – измельчаем. Запекаем картошку. В форму для выпечки выкладываем картофель, сбрызгиваем маслом, добавляем соль, перец, чеснок, паприку и хорошо перемешиваем. Отправляем в духовку, разогретую до 200 ° C, на 30 минут. Готовим яичную смесь. В миске взбиваем яйца со сметаной. Добавляем измельченный лук, помидор, колбасу, зелень, соль и перемешиваем. Соединяем картофель и яичную смесь. Заливаем запеченный картофель яичной смесью, равномерно распределяем. Допекаем запеканку. Возвращаем запеканку в духовку на 15 минут при 200°C. Подаем к столу. Готовую запеканку посыпаем зеленью укропа, делим на порции и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в яичную смесь тертый сыр.

Вместо колбасы можно использовать бекон, ветчину или отварное мясо.

Добавьте в запеканку другие овощи, например, болгарский перец или брокколи.

Вместо сметаны можно использовать сливки.

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