Как приготовить сытную и вкусную запеканку из картофеля и колбасы: простой рецепт
Как сделать сытную картофельную запеканку с колбасой
Ищете идею для быстрого и сытного ужина? Попробуйте приготовить запеканку из картофеля и колбасы! Это блюдо не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит.
Эта запеканка станет отличным ужином для всей семьи. Она сытная, вкусная и готовится очень просто. Рецептом поделились на сайте "Одна минута".
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Ингредиенты:
- Картофель - 800 г
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.
- Паприка сладкая – 1 ч. л.
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Зеленый лук – пучок
- Помидор – 1 шт.
- Колбаса – 100 г
- Зелень укропа или петрушки – пучок
- Соль – 1/3 ч. л.
Приготовление:
- Подготовим продукты. Картофель нарезаем тонкими кружочками, колбасу – кубиками, помидор – мелкими кубиками, зелень – измельчаем.
- Запекаем картошку. В форму для выпечки выкладываем картофель, сбрызгиваем маслом, добавляем соль, перец, чеснок, паприку и хорошо перемешиваем. Отправляем в духовку, разогретую до 200 ° C, на 30 минут.
- Готовим яичную смесь. В миске взбиваем яйца со сметаной. Добавляем измельченный лук, помидор, колбасу, зелень, соль и перемешиваем.
- Соединяем картофель и яичную смесь. Заливаем запеченный картофель яичной смесью, равномерно распределяем.
- Допекаем запеканку. Возвращаем запеканку в духовку на 15 минут при 200°C.
- Подаем к столу. Готовую запеканку посыпаем зеленью укропа, делим на порции и подаем на стол.
Приятного аппетита!
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в яичную смесь тертый сыр.
- Вместо колбасы можно использовать бекон, ветчину или отварное мясо.
- Добавьте в запеканку другие овощи, например, болгарский перец или брокколи.
- Вместо сметаны можно использовать сливки.
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