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Как приготовить сытную и вкусную запеканку из картофеля и колбасы: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать сытную картофельную запеканку с колбасой

Ищете идею для быстрого и сытного ужина? Попробуйте приготовить запеканку из картофеля и колбасы! Это блюдо не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит.

Эта запеканка станет отличным ужином для всей семьи. Она сытная, вкусная и готовится очень просто. Рецептом поделились на сайте "Одна минута".

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Ингредиенты:

  • Картофель - 800 г
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Сушеный чеснок – 1 ч. л.
  • Паприка сладкая – 1 ч. л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Зеленый лук – пучок
  • Помидор – 1 шт.
  • Колбаса – 100 г
  • Зелень укропа или петрушки – пучок
  • Соль – 1/3 ч. л.

Приготовление:

  1. Подготовим продукты. Картофель нарезаем тонкими кружочками, колбасу – кубиками, помидор – мелкими кубиками, зелень – измельчаем.
  2. Запекаем картошку. В форму для выпечки выкладываем картофель, сбрызгиваем маслом, добавляем соль, перец, чеснок, паприку и хорошо перемешиваем. Отправляем в духовку, разогретую до 200 ° C, на 30 минут.
  3. Готовим яичную смесь. В миске взбиваем яйца со сметаной. Добавляем измельченный лук, помидор, колбасу, зелень, соль и перемешиваем.
  4. Соединяем картофель и яичную смесь. Заливаем запеченный картофель яичной смесью, равномерно распределяем.
  5. Допекаем запеканку. Возвращаем запеканку в духовку на 15 минут при 200°C.
  6. Подаем к столу. Готовую запеканку посыпаем зеленью укропа, делим на порции и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в яичную смесь тертый сыр.
  • Вместо колбасы можно использовать бекон, ветчину или отварное мясо.
  • Добавьте в запеканку другие овощи, например, болгарский перец или брокколи.
  • Вместо сметаны можно использовать сливки.

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