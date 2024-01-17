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Как приготовить сытные гренки на завтрак за 5 минут

Игорь Романько

Как быстро сделать гренки с сыром на завтрак

Когда времени на завтрак совсем нет, но хочется чего вкусного, можно приготовить быстрые гренки с начинкой. На их приготовление требуется минимум продуктов и всего 5 минут.

Рецептом поделились на сайте gospodynka.com.ua. Для более интересного вкуса можно добавить к начинке другие ингредиенты, например ветчину, бекон, грибы, овощи. Используйте качественный сыр и не жалейте его. Нужны как тонко порезанные куски, так и тертый сыр. Не пренебрегайте этапом поджаривания хлеба на сковороде. Это придает ему хрупкость и сливочный вкус.

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Ингредиенты:

  • хлеб
  • яйца – 2 шт.
  • сыр – 200 г
  • зелень – по вкусу
  • масло для жарки

Приготовление:

  1. В миске смешайте творог, яйца, нарезанную зелень.
  2. Смажьте начинку на хлеб.
  3. Разогрейте масло на сковороде, выложите бутерброды сначала начинкой вниз, затем переверните и обжарьте с обеих сторон.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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