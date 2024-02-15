Как приготовить топленое молоко и ряженку в домашних условиях

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Друзья, вы любите топленое молоко?

Топленое молоко, или его ещё называют томленое, а у нас оно "пряжене" - это молоко с карамельным привкусом, которое долго томится в духовке (или в печи, так его раньше готовили).

Приготовить топленое молоко в домашних условиях довольно просто: нужно вскипятить жирное молоко (если есть, то лучше взять домашнее), а затем в течение нескольких часов подержать в духовке.

В результате у вас получится молоко с красивым кремовым оттенком, и как я уже говорила, карамельным привкусом.

Иногда для приготовления топленого молока советуют использовать термос, но я все-таки больше склоняюсь к духовке.