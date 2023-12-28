Как приготовить торт Наполеон с заварным кремом: классический рецепт

Новый год – это время праздников, веселья и, конечно же, вкусной еды. Чтобы обрадовать близких и гостей, приготовьте для них торт "Наполеон".

Этот торт давно стал любимым для многих украинцев, поэтому приготовить его на праздники – это отличная идея порадовать близких и друзей. Рецептом поделились на сайте theLime.

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Ингредиенты для лепешек:

Мука – 500 г

Сливочное масло – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1/2 ч. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Яблочный уксус – 1 ст. л.

Холодная вода

Ингредиенты для заварного крема:

Молоко – 1 л

Сахар – 200 г

Мука – 55 г

Кукурузный крахмал – 55 г

Сливочное масло не менее 82% – 200 г

Ванильный сахар – по вкусу

Готовим лепешки

На рабочую поверхность, застеленную пергаментом, высыпаем муку и добавляем в нее замороженное сливочное масло. Нарезаем его ножом прямо в муке или трем на терке. Перемешиваем, чтобы каждый кусочек масла был в муке. Пересыпаем получившуюся смесь в глубокую миску.

Другие ингредиенты соединяем в мерном стакане: разбиваем в него яйцо, добавляем яблочный уксус, масло, соль и очень холодную воду – так, чтобы вся масса в стакане заняла 250 мл.

Выливаем все в муку с маслом и замешиваем тесто силиконовой лопаткой. Затем перекладываем в полиэтиленовый пакет, завязываем и оставляем в морозильной камере примерно на 40-60 минут.

Готовим заварной крем

В глубокую посуду высыпаем сахар, через сито просеиваем муку и кукурузный крахмал. Добавляем постепенно холодное молоко и перемешиваем венчиком.

Ставим на средний огонь и постоянно перемешиваем, чтобы смесь не пригорела. Время приготовления – примерно 10 минут. Как только молоко начинает закипать, сразу же снимаем с огня.

Горячую смесь переливаем в миску и укрываем пленкой в контакт. Оставляем охлаждаться.

Собираем торт

Разогреваем духовку до 200°С.

Рабочую поверхность присыпаем мукой, раскатываем тесто и затем заворачиваем в рулет. Разделяем его на 8 примерно равных частей.

Один кусочек оставляем, а остальное на время убираем в холодильник.

Отрезаем кусочек пергаментной бумаги, присыпаем его мукой и раскатываем первый корж очень тонко. Затем вырезаем нужную форму и прокалываем вилкой, чтобы лепешка не сдулась при выпекании.

Выпекаем лепешку и обрезки при температуре 200°С до золотистой корочки. Делаем то же с другими лепешками.

Обрезки лепешек измельчаем руками или с помощью скалки в крошку.

В охлажденную массу для крема добавляем сливочное масло комнатной температуры, взбиваем миксером, затем вводим ванильный сахар. Взбиваем все, чтобы масса получилась пышной и однородной.

В форму с высокими бортиками кладем первый корж, смазываем его кремом, затем второй корж, крем и так далее. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 1 час, чтобы крем стабилизировался и лепешки пропитались.

Разравниваем крем и посыпаем со всех сторон крошкой, оставшейся после обрезки лепешек. По желанию украшаем сверху.

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