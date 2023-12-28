Как приготовить торт Наполеон с заварным кремом: классический рецепт
Новый год – это время праздников, веселья и, конечно же, вкусной еды. Чтобы обрадовать близких и гостей, приготовьте для них торт "Наполеон".
Этот торт давно стал любимым для многих украинцев, поэтому приготовить его на праздники – это отличная идея порадовать близких и друзей. Рецептом поделились на сайте theLime.
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Ингредиенты для лепешек:
- Мука – 500 г
- Сливочное масло – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Яблочный уксус – 1 ст. л.
- Холодная вода
Ингредиенты для заварного крема:
- Молоко – 1 л
- Сахар – 200 г
- Мука – 55 г
- Кукурузный крахмал – 55 г
- Сливочное масло не менее 82% – 200 г
- Ванильный сахар – по вкусу
Готовим лепешки
На рабочую поверхность, застеленную пергаментом, высыпаем муку и добавляем в нее замороженное сливочное масло. Нарезаем его ножом прямо в муке или трем на терке. Перемешиваем, чтобы каждый кусочек масла был в муке. Пересыпаем получившуюся смесь в глубокую миску.
Другие ингредиенты соединяем в мерном стакане: разбиваем в него яйцо, добавляем яблочный уксус, масло, соль и очень холодную воду – так, чтобы вся масса в стакане заняла 250 мл.
Выливаем все в муку с маслом и замешиваем тесто силиконовой лопаткой. Затем перекладываем в полиэтиленовый пакет, завязываем и оставляем в морозильной камере примерно на 40-60 минут.
Готовим заварной крем
В глубокую посуду высыпаем сахар, через сито просеиваем муку и кукурузный крахмал. Добавляем постепенно холодное молоко и перемешиваем венчиком.
Ставим на средний огонь и постоянно перемешиваем, чтобы смесь не пригорела. Время приготовления – примерно 10 минут. Как только молоко начинает закипать, сразу же снимаем с огня.
Горячую смесь переливаем в миску и укрываем пленкой в контакт. Оставляем охлаждаться.
Собираем торт
Разогреваем духовку до 200°С.
Рабочую поверхность присыпаем мукой, раскатываем тесто и затем заворачиваем в рулет. Разделяем его на 8 примерно равных частей.
Один кусочек оставляем, а остальное на время убираем в холодильник.
Отрезаем кусочек пергаментной бумаги, присыпаем его мукой и раскатываем первый корж очень тонко. Затем вырезаем нужную форму и прокалываем вилкой, чтобы лепешка не сдулась при выпекании.
Выпекаем лепешку и обрезки при температуре 200°С до золотистой корочки. Делаем то же с другими лепешками.
Обрезки лепешек измельчаем руками или с помощью скалки в крошку.
В охлажденную массу для крема добавляем сливочное масло комнатной температуры, взбиваем миксером, затем вводим ванильный сахар. Взбиваем все, чтобы масса получилась пышной и однородной.
В форму с высокими бортиками кладем первый корж, смазываем его кремом, затем второй корж, крем и так далее. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 1 час, чтобы крем стабилизировался и лепешки пропитались.
Разравниваем крем и посыпаем со всех сторон крошкой, оставшейся после обрезки лепешек. По желанию украшаем сверху.
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