Как приготовить тост с авокадо и яйцом: лучший рецепт полезного завтрака
Кто не любит вкусные и полезные завтраки, которые готовятся в считанные минуты? Тогда вам понравится тост с авокадо и яйцом!
Это блюдо не только невероятно вкусно, но и богато питательными веществами. Авокадо содержит здоровые жиры и антиоксиданты, яйца – белок и витамины, а цельнозерновой хлеб – волокна. Рецептом поделился врач Тим Тиутан.
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Вы можете добавить к тосту другие ингредиенты, например томаты, оливки, сыр фета или лосось. Жарьте яйцо до желаемой консистенции: жидкий желток или жесткий. Вместо цельнозернового хлеба можно использовать лаваш или толстый блинчик.
Ингредиенты:
- 1 ломтик цельнозернового хлеба
- 1/2 авокадо
- 1 яйцо
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
- Микрозелень (по желанию)
Приготовление:
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и разомните мякоть вилкой. Добавьте лимонный сок, соль и перец, перемешайте.
- Поджарьте хлеб (по желанию).
- Разогрейте оливковое масло на сковороде на среднем огне.
- Осторожно влейте яйцо в сковороду, накройте крышкой и готовьте 2-3 минуты, пока белок не застынет.
- Выложите авокадо на хлеб, сверху положите яйцо. Добавьте соль, перец и микрозелень по вкусу.
Вкусный и полезный завтрак готов!
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