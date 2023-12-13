Как приготовить традиционные Житомирские драники: простой рецепт
Как сделать житомирские драники
Житомирские драники – это традиционное украинское блюдо, популярные картофельные оладьи, которые отличаются начинкой из сыра. Они получили признание как одно из самых любимых блюд в Житомирской области, где даже проводят годовые фестивали в честь этого блюда.
Житомирские драники традиционно подаются со сметаной, чесноком и укропом. Также их можно подавать с соусом из сметаны, чеснока и зелени, пишет hyser.com.
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Ингредиенты:
- Картофель - 1 кг
- Яйца – 2 шт.
- Сыр – 200 г
- Растительное масло – 4 ст. л.
- Сметана – 3 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Укроп – 1 пучок
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Очистите картофель и отварите в мундире до готовности. Затем остудите и очистите от кожуры.
- Натрите половину картофеля на мелкой терке, а оставшуюся часть разомните в пюре.
- Разомните сыр вместе с яйцом, солью и перцем.
- Смешайте тертый картофель с картофельным пюре, сыром, солью и перцем. Добавьте взбитое яйцо и перемешайте хорошо.
- Сформируйте из теста лепешки и внутрь каждого положите ложку начинки из творога.
- Обжарьте драники на масле на среднем огне до получения золотистого цвета.
Советы:
- Для приготовления дерунов лучше использовать картофель с высоким содержанием крахмала.
- Добавление немного муки в тесто сделает драники более нежными.
- Избегайте пережаривания, чтобы они оставались нежными.
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