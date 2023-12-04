Как приготовить традиционный украинский овощной салат "Цап в огороде"
Как сделать овощной салат Цап в огороде
Салат, всегда поражающий своей привлекательностью! Быстрый в приготовлении, изысканный по вкусу и непревзойденно красивый. Каждый раз, добавляя разные ингредиенты, этот салат становится новым кулинарным открытием.
Рецепт этого вкусника опубликован на YouTube-канале Onyshkevychi. Этот рецепт гарантирует вам не только приятный вкус, но и отличный вид вашего блюда.
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Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 1/2 шт.;
- Болгарский перец – 1 шт.;
- Колбаса – 200 г;
- Кукуруза - 1 банка;
- Морковь по-корейски – 100-150 г;
- Лук синий – 1 шт.;
- Майонез – 2-3 ст. л.;
- Чипсы по вкусу.
Способ приготовления:
- Взять консервированную кукурузу и выложить ее одной кучкой на тарелку.
- Выложить корейскую морковь, а также в виде кучки.
- Нарезать сладкий перец соломкой и добавить его на тарелку кучкой.
- Нарезать синий лук и положить его в виде кучки.
- Нарезать колбасу (можно взять ветчину или куриное филе) и выложить кучкой на тарелку.
- Взять пекинскую капусту, порезать и добавить ее на тарелку.
- Внутрь салата добавить майонез. Сверху добавить чипсы по вкусу.
- Перед подачей хорошо перемешать весь салат.
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