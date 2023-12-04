Как приготовить традиционный украинский овощной салат "Цап в огороде"

Салат, всегда поражающий своей привлекательностью! Быстрый в приготовлении, изысканный по вкусу и непревзойденно красивый. Каждый раз, добавляя разные ингредиенты, этот салат становится новым кулинарным открытием.

Рецепт этого вкусника опубликован на YouTube-канале Onyshkevychi. Этот рецепт гарантирует вам не только приятный вкус, но и отличный вид вашего блюда.

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Ингредиенты:

Пекинская капуста – 1/2 шт.;

Болгарский перец – 1 шт.;

Колбаса – 200 г;

Кукуруза - 1 банка;

Морковь по-корейски – 100-150 г;

Лук синий – 1 шт.;

Майонез – 2-3 ст. л.;

Чипсы по вкусу.

Способ приготовления:

Взять консервированную кукурузу и выложить ее одной кучкой на тарелку. Выложить корейскую морковь, а также в виде кучки. Нарезать сладкий перец соломкой и добавить его на тарелку кучкой. Нарезать синий лук и положить его в виде кучки. Нарезать колбасу (можно взять ветчину или куриное филе) и выложить кучкой на тарелку. Взять пекинскую капусту, порезать и добавить ее на тарелку. Внутрь салата добавить майонез. Сверху добавить чипсы по вкусу. Перед подачей хорошо перемешать весь салат.

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