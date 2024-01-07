Как приготовить тушенный картофель с мясом: самый лучший рецепт
Тушеный картофель с мясом – это простое и одновременно вкусное блюдо, которое подойдет для семейного обеда или ужина. Для тушеного картофеля с мясом лучше использовать шейную часть свинины или вырезку.
Чтобы мясо быстрее стало мягким, его можно предварительно замариновать в соевом соусе, лимонном соке или уксусе. Для более насыщенного вкуса можно добавить в блюдо другие специи, например кориандр, мускатный орех, паприку. Блюдо можно подавать с маринованными или свежими овощами, зеленью. Рецептом поделились на сайте espreso.tv.
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Ингредиенты:
- Картофель - 500 г
- Свинина – 350 г
- Вода – 300 мл
- Морковь – 0,5 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Томатная паста - 1 ст. л.
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Тимьян сушеный – 0,5 ч. л.
- Душистый перец горошком – 4 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Мясо промыть, обсушить и порезать на средние кусочки.
- Картофель и морковь почистить и порезать кубиками.
- В сковороде разогреть растительное масло и обжарить мясо до румяной корочки.
- Добавить в сковороду морковь и обжарить еще 5 минут.
- Влить в сковороду воду, добавить соль, перец горошком, лавровый лист и чабрец. Довести до кипения.
- Перелить содержимое сковороды в кастрюлю.
- Тушить на медленном огне 40 минут, пока мясо не станет мягким.
- Добавить в кастрюлю томатную пасту и перемешать.
- Добавить картофель и продолжать тушить еще 20 минут, пока картофель не будет готов.
- Чеснок и укроп мелко порезать и добавить в кастрюлю.
- Тушить еще 3 минуты.
- Убрать кастрюлю из огня и дать блюду настояться под крышкой 15 минут.
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