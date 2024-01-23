Как приготовить тушеные голубцы, чтобы они были мягкими и понравились детям

Голубцы – это традиционное украинское блюдо, которое любят многие люди. Они могут быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к другим блюдам.

Чтобы приготовить вкусные голубцы, важно не только правильно свернуть их, но и правильно тушить. Советами поделились на сайте prostoway.

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Процесс тушения голубцов не должен быть слишком продолжительным. Приблизительно 40-50 минут будет достаточно. Если тушить голубцы подольше, они станут сухими и жесткими.

Для тушения голубцов можно использовать воду или бульон. Если вы выберете воду, то голубцы будут более плотными и сочными. Если вы выберете бульон, то голубцы будут более нежными и ароматными.

Для вкусного тушения голубцов можно добавить овощную зажарку. Для этого нужно обжарить на растительном масле лук, морковь и болгарский перец.

Для аромата можно добавить лавровый лист.

Выложите подготовленные голубцы в кастрюлю. Сверху овощную зажарку с подливкой. Залейте все кипятком или бульоном. Жидкость должна полностью покрывать голубцы.

Тушите голубцы на медленном огне под крышкой.

Советы

Для более нежного вкуса голубцов можно добавить сметану или майонез.

Если вы хотите, чтобы голубцы были более пикантными, можно добавить в соус перец чили или другие специи.

Голубцы можно тушить не только в кастрюле, но и в духовке. Для этого нужно разложить голубцы в форму для запекания, залить их подливкой и запечь в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут.

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