Как приготовить творог: простой рецепт

Кто из нас не любит творог? Этот универсальный продукт можно использовать как самостоятельное блюдо, так и использовать для приготовления бутербродов, салатов, пирогов и других кулинарных шедевров.

Однако цены на сыр в магазинах в последнее время значительно выросли, а качество не всегда радует. Поэтому все больше людей ищут альтернативы и учатся готовить творог дома. Рецептом поделились на сайте "Хозяйка".

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Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом домашнего творога, который я недавно попробовала у подруги. Он готовится из трех основных ингредиентов – молоко, яйца и йогурт (или кефир) – и выходит невероятно вкусным!

Ингредиенты:

Молоко цельное коровье – 2 л;

Кефир или йогурт без добавок – 300 мл;

Сливочное масло – 100 г (необязательно);

Яйца куриные – 4 штуки;

Соль – 2 ст. л.;

Пищевая сода – 1 ч. л.

Приготовление:

Молоко перелить в глубокую кастрюлю, добавить соль и поставить на маленький огонь. Молоко должно нагреться, но не закипеть. В отдельной миске смешать яйца, кефир или йогурт и соду до однородной массы. Можно использовать блендер. Добавить сливочное масло к горячему молоку (по желанию). Медленно вливать кефирно-яичную смесь в молоко, постоянно помешивая. Почти сразу начнет отделяться сыворотка. Перелить содержимое кастрюли в дуршлаг, застеленный марлей. Дуршлаг поставить на миску, сверху поставить небольшой фитиль. Оставить сыр под гнетом на 3-4 часа, чтобы он затвердел. Готовый сыр убрать в холодильник.

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в сыр специи, зелень или тертый пармезан.

Из оставшейся сыворотки можно приготовить блины, оладьи или сырники.

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