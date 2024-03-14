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Как приготовить творожное печенье с замороженными ягодами: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать печенье из замороженных ягод

Хотите приготовить что-нибудь новое и интересное? Попробуйте это печенье с ягодами! Оно обладает нежным сливочно-цитрусовым вкусом, а начинка из замороженных ягод делает его еще более ароматным и аппетитным.

Это печенье чем-то напоминает знаменитый пирог "Цитрусовая роза". Вместо смородины можно использовать любые другие ягоды, например вишню, малину или чернику. Рецептом поделились на сайте Shuba.

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Рецепт очень прост:

  • Замес теста происходит в два этапа: сначала готовится творожная масса, затем она сочетается с сухими ингредиентами.
  • Ягодную начинку необходимо охладить до комнатной температуры.
  • Печенье выпекается в течение 30-35 мин. при 180°C.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сыр кисломолочный – 180 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Сахар – 40 г
  • Сахар ванильный – 10 г
  • Масло сливочное 73% - 90 г
  • Мука – 200 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – 3 г

Для начинки:

  • Смородина – 130 г
  • Сахар – 70 г
  • Крахмал – 1 ст. л.

Для смазки:

  • Желток куриного яйца – 1 шт.

Приготовление:

  1. Смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и цедру. Перетрите вилкой.
  2. Добавьте в муку разрыхлитель и соль, перемешайте. Добавьте кубики холодного сливочного масла и перетрите руками в крошку.
  3. Соедините творожную и мучную массы, замесите тесто. Накройте его плёнкой и поставьте в холодильник на 1 час.
  4. В кастрюлю высыпьте ягоды, доведите до кипения. Смешайте крахмал с сахаром, добавьте в ягоды, перемешайте и варите 1 минуту, постоянно помешивая.
  5. Тесто разделите на 2 части, раскатайте каждую в прямоугольник толщиной 3 мм. Смажьте начинкой и сформуйте рулет. Повторите со второй частью теста.
  6. Рулеты нарежьте на печенье, выложите на противень, застеленный пергаментом, и смажьте желтком. Выпекайте 30-35 минут при 180°C.

Приятного аппетита!

Совет:

  • Вместо смородины можно использовать любые другие ягоды.
  • Для насыщенного ягодного вкуса можно добавить к начинке немного лимонного сока.
  • Печенье можно посыпать сахарной пудрой.

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