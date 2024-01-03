Как приготовить варенье из мандаринов: самый простой рецепт

Мандарины – это сочные и ароматные цитрусовые, очень популярные зимой. Из них можно приготовить не только вкусный компот, но и варенье. Этот десерт прекрасно сочетается как со сладкими, так и солеными блюдами.

Для приготовления варенья из мандаринов нужно выбрать спелые и сочные плоды, пишет ukr.media. Они должны быть тяжелыми, упругими на ощупь, а кожура должна хорошо прилегать к мякоти, но легко сниматься.

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Приготовление варенья из мандаринов

Ингредиенты:

1 кг мандаринов;

400–600 г сахара;

специи по желанию (корица, кардамон, анис, гвоздика, шафран, мускатный орех, ваниль).

Приготовление:

Мандарины вымойте, очистите от кожуры, удалите белоснежную пленку. Разделите плоды на дольки, нарежьте их на мелкие кусочки и выложите в кастрюлю с толстым дном. Засыпьте фрукты сахаром. Включите огонь и постоянно помешивайте содержимое кастрюли, пока не образуется более или менее однородная масса. Получившуюся массу процедите через мелкое сито или марлю. Поверните все в кастрюлю и варите, пока смесь не загустеет (примерно 30-45 минут). За 15 минут до окончания приготовления добавьте специи, если хотите. Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и пастеризуйте.

Варенье из мандаринов с кожурой

Ингредиенты:

1 кг мандаринов (с плотно прилегающей кожурой);

1 кг сахара;

100мл воды.

Приготовление:

Мандарины хорошо вымойте, протрите их досуха. Нарежьте их тоненькими кружочками. Для сиропа смешайте сахар со 100 мл воды, уложите в кастрюлю, доведите до кипения и варите 10 минут. Опустите мандарины в сироп. Доведите на сильном огне до кипения, убавьте огонь до минимума и варите 3 минуты. Снимайте пену, если она появляется. Снимите с огня и оставьте остывать на 2 часа. Повторите пункт 4 еще трижды. Влейте варенье в стерилизованные банки и по желанию закатайте.

Советы

Чтобы варенье получилось более густым, можно добавить немного крахмала. Для этого нужно развести 1 столовую ложку крахмала в 1 столовой ложке воды и влить в варенье за 5 минут до окончания приготовления.

Для аромата можно добавить к варенью ванилин, корицу или другие специи.

Готовое варенье можно хранить в холодильнике до 1 года.

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