Как приготовить варенье из мандаринов: самый простой рецепт
Мандарины – это сочные и ароматные цитрусовые, очень популярные зимой. Из них можно приготовить не только вкусный компот, но и варенье. Этот десерт прекрасно сочетается как со сладкими, так и солеными блюдами.
Для приготовления варенья из мандаринов нужно выбрать спелые и сочные плоды, пишет ukr.media. Они должны быть тяжелыми, упругими на ощупь, а кожура должна хорошо прилегать к мякоти, но легко сниматься.
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Приготовление варенья из мандаринов
Ингредиенты:
- 1 кг мандаринов;
- 400–600 г сахара;
- специи по желанию (корица, кардамон, анис, гвоздика, шафран, мускатный орех, ваниль).
Приготовление:
- Мандарины вымойте, очистите от кожуры, удалите белоснежную пленку.
- Разделите плоды на дольки, нарежьте их на мелкие кусочки и выложите в кастрюлю с толстым дном. Засыпьте фрукты сахаром.
- Включите огонь и постоянно помешивайте содержимое кастрюли, пока не образуется более или менее однородная масса.
- Получившуюся массу процедите через мелкое сито или марлю. Поверните все в кастрюлю и варите, пока смесь не загустеет (примерно 30-45 минут).
- За 15 минут до окончания приготовления добавьте специи, если хотите.
- Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и пастеризуйте.
Варенье из мандаринов с кожурой
Ингредиенты:
- 1 кг мандаринов (с плотно прилегающей кожурой);
- 1 кг сахара;
- 100мл воды.
Приготовление:
- Мандарины хорошо вымойте, протрите их досуха. Нарежьте их тоненькими кружочками.
- Для сиропа смешайте сахар со 100 мл воды, уложите в кастрюлю, доведите до кипения и варите 10 минут.
- Опустите мандарины в сироп.
- Доведите на сильном огне до кипения, убавьте огонь до минимума и варите 3 минуты. Снимайте пену, если она появляется. Снимите с огня и оставьте остывать на 2 часа.
- Повторите пункт 4 еще трижды.
- Влейте варенье в стерилизованные банки и по желанию закатайте.
Советы
- Чтобы варенье получилось более густым, можно добавить немного крахмала. Для этого нужно развести 1 столовую ложку крахмала в 1 столовой ложке воды и влить в варенье за 5 минут до окончания приготовления.
- Для аромата можно добавить к варенью ванилин, корицу или другие специи.
- Готовое варенье можно хранить в холодильнике до 1 года.
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