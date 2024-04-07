Как приготовить вареники с картофелем и сыром: традиционный украинский рецепт

Как сделать вареники с картофелем и сыром

Ничто так не сближает, как совместное приготовление пищи. Представьте: вся семья собирается за одним столом, лепит варенички, кто готовит начинку, кто варит... А потом все вместе лакомятся этим вкусным и сытным блюдом.

Сегодня предлагаем вам рецепт вареников с картофелем и сыром от Наталии Сус, которым поделились на сайте Shuba. Тесто по этому рецепту получается эластичным, легко лепится и не рвется. Вареники не развариваются, а начинка остается сочной.

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Вареники – это настоящая украинская классика, которая всегда будет уместна на вашем столе!

Ингредиенты:

Для теста: 700 г муки 3 г соли 1 яйцо 30 мл масла 310 мл теплой воды

Для начинки: 4 шт. вареного картофеля 500 г кисломолочного творога Соль по вкусу

Для зажарки: 1 луковица 60 мл масла 3 г соли



Приготовление:

Замесить тесто. В миске смешайте муку, соль, растительное масло и яйцо. Постепенно добавляйте тёплую воду, замешивая тесто. Сначала в миске, затем выложите на присыпанную мукой поверхность и вымешивайте 5-10 минут. Уложите тесто в пакет и дайте ему отдохнуть 20 минут. Приготовьте начинку. Отварной картофель разомните в пюре. Добавьте кисломолочный творог, соль и кропотливо перемешайте. Сделайте зажарку. Лук нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте немного соли. Сформируйте вареники. Тесто разделите на части, сформуйте колбаски, нарежьте на кусочки. Раскатайте кружочки, выложите начинку, защипните края. Отварите вареники. В кипящую подсоленную воду выложите вареники, перемешайте. Варите 3-4 минуты после закипания, несколько раз перемешав. Достаньте шумовкой, выложите на тарелку. Смажьте вареники зажаркой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Дополнительные советы:

Вместо кисломолочного творога можно использовать домашний творог или брынзу.

Для аромата в начинку можно добавить измельченный укроп или зеленый лук.

Вместо загара можно подавать вареники со сметаной или сливочным маслом.

Чтобы вареники не слипались, можно добавить в воду 1 столовую ложку растительного масла.

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