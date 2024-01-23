Как приготовить витаминные кубики для иммунитета в форме для льда

В холодное время года важно укреплять иммунитет, чтобы оградить себя от вирусов и других заболеваний. Одним из популярных способов является употребление соков и смузи из фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами.

В последнее время в интернете набирает популярность рецепт кубиков для иммунитета. Эти кубики производятся из питательных ингредиентов, которые смешиваются и замерзают. Их можно добавлять к горячей воде, чаю или полосе, чтобы получить вкусный и полезный напиток. Об этом пишет кулинарный сайт Shuba.

Читайте также: Эксперт назвал три продукта, которые не стоит включать в завтрак

Важно помнить, что кубики для иммунитета не панацея от всех болезней. Однако они могут оказаться полезным дополнением к здоровому образу жизни, который поможет укрепить иммунитет и защитить себя от вирусов и других заболеваний.

Ингредиенты для кубиков:

½ лимона, нарезанного

1 морковь, нарезанная

1 ч. л. молотой куркумы

1 ч. л. черного молотого перца

2-3 см корня имбиря

80 г меда

1 апельсин, нарезанный

Приготовление:

Измельчите все ингредиенты в блендере. Вылить смесь в формочки для льда. Заморозить.

Польза кубиков для иммунитета:

Лимоны богаты антиоксидантами, клетчаткой и витамином С, который помогает повысить общий иммунитет.

Морковь богата витамином А и бета-каротином, а также другими питательными веществами, которые помогают сбалансировать уровень сахара в крови и улучшить здоровье мозга.

Куркума обладает противовоспалительными свойствами, а черный перец помогает организму лучше усваивать куркуму.

Имбирь помогает снизить стресс и лечить расстройство желудка благодаря гингеролу.

Мед представляет собой противовоспалительное, антиоксидантное и антибактериальное средство, а апельсин помогает укрепить иммунную систему и бороться с любыми болезнями благодаря витамину С.

Как принимать кубики для иммунитета:

Каждый день добавьте 1-2 кубика к горячей воде, чаю или полосе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер обнаружил "самый здоровый завтрак в мире".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!