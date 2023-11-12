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Как приготовить вкусные бутерброды с намазкой из сардин: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать бутерброды с рыбной намазкой из сардины

Не только классические начинки, но и совершенно необычные и вкусные бутерброды могут украсить ваш стол. Вот рецепт освежающих бутербродов с сардинами, яйцами и луком, которые станут отличным "гостем" на любом застолье.

Этот рецепт гарантирует вам не только насыщенный вкус, но и незабываемый аромат и вид, пишет OBOZREVATEL. Будьте творческими и экспериментируйте с разнообразием начинок для вашего идеального бутерброда.

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Ингредиенты:

  • Сардины – 1 банка
  • Лук-шалот – 1/2 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сыр – 50 г
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Специи: соль, перец – по вкусу
  • Багет или батон
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Листья салата, огурец – для подачи

Приготовление:

  1. Слейте жидкость из сардин в отдельный сосуд, но не выливайте его полностью. Разомните сардины вилкой до однородности.
  2. Сварите яйца. Отделите белок от желтка. Натрите белок, желток и сыр на терке отдельно. Добавьте мелко порезанный лук. Можно взять репчатый лук для более насыщенного вкуса.
  3. Добавьте специи и майонез, перемешайте в однородную массу. Чтобы добиться нужной густоты, добавьте несколько ложек жидкости из сардин.
  4. Нарежьте багет или батон на ломтики и обжарьте его на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Затем натрите каждый ломтик зубчиком чеснока с одной стороны.
  5. Намажьте поджаренные ломтики смесью и подавайте, украшая листьями салата и кружочками огурца.

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