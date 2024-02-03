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Как приготовить вкусные и ароматные мандариновые кексы: рецепт простой выпечки

Игорь Романько

Как легко и быстро приготовить кексы с мандаринами

Любите вкусные и ароматные десерты? Тогда вам обязательно понравятся эти мандариновые кексы. Они готовятся очень просто, а получаются просто отличными.

Рецептом поделились на сайте ТСН. Для более яркого аромата мандаринов можно добавить в тест еще немного цедры. Готовность кексов проверяйте шпажкой или зубочисткой. Если они сухие, то десерт готов.

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Ингредиенты

  • Мандарины – 2 шт.
  • Мука – 250 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Масло растительное - 150 мл
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Сахарная пудра – для посыпания

Приготовление

  1. Мандарины вымойте, очистите от кожуры и нарежьте на кусочки. Измельчите в блендере до состояния пюре.
  2. Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Влейте растительное масло и взбейте еще раз.
  3. Добавьте мандариновое пюре, соль и снова взбейте.
  4. Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте лопаткой до однородности.
  5. Формы для кексов слегка смажьте растительным маслом и выложите в них тесто, заполняя их на 2/3 объема.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
  7. Готовые кексы остудите в формах, затем достаньте и посыпьте сахарной пудрой.

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