Как приготовить вкусные кексы без яиц и муки, чтобы они держали форму
Кексы – это популярное десертное блюдо, известное своей мягкой текстурой и нежным вкусом. Приглашаем вас ознакомиться с нашим рецептом, который позволит приготовить вкусную выпечку без использования яиц и муки.
История вкусных кексов относится к английской кухне, пишет сайт sensatsiya.com. Они стали популярны в Великобритании в 18-19 веках и готовились из обычных ингредиентов, таких как мука, яйца, молоко, сахар и растительное масло. В эти старые времена это блюдо было доступным и сытным для многих людей.
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Здоровьем в пользу, кексы богаты витаминами и полезными веществами. Они содержат витамины группы B, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы и обмена веществ. Кроме того, они содержат минералы, такие как кальций, железо и магний, способствующие здоровью костей, крови и мышц.
Истинная польза десерта состоит в том, что они могут быть отличным источником энергии и питательных веществ. Однако следует помнить, что чрезмерное потребление сладких и жирных кексов может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением. Поэтому важно соблюдать разумные ограничения в потреблении сахара и жиров.
Кексы на молоке можно сочетать с разными блюдами и продуктами. Они прекрасно вкушают с чаем, кофе или горячим шоколадом. Также их можно подавать со взбитыми сливками, свежими ягодами или сиропом.
Способ подачи кексов зависит от вашего вкуса и креативности. Вы можете разрезать их на пол и намазать маслом или джемом. Или добавить цедру апельсина или лимона для более яркого вкуса.
Ингредиенты:
- Кефир или простокваша – 250 мл
- Овсяные хлопья, измельченные – 200 г
- Сахар – 100 г
- Растительное масло рафинированное – 50 мл
- Соль – большая щепотка
- Сода – 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Сначала смешайте сахар, растительное масло и соль в одной миске.
- Добавьте кефир или простоквашу (лучше, если они немного кислые) и пищевую соду. Тщательно перемешайте.
- Порциями добавляйте измельченные овсяные хлопья, перемешивая тесто во избежание образования комков.
- По желанию можно добавить изюм или другие ингредиенты по вкусу.
- Тесто для кексов на кефире вылейте в силиконовые формы, заполняя их на 1/2 – 2/3 объема.
- Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25-30 минут.
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