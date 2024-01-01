Как приготовить вкусный и сытный салат с тунцем за считанные минуты

Перед праздниками у хозяек всегда много дел, и на приготовление часто остается мало времени. В таких случаях очень выручают скорые салаты, которые можно приготовить за считанные минуты.

Вот рецепт быстрого салата из тунца, который можно приготовить буквально за 15 минут. Для этого вам понадобятся всего четыре простых продукта. Рецептом салата поделились на сайте "ЯБ Поила".

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Ингредиенты:

Консервированный тунец – 1 банка

Куриные яйца – 3 шт

Свежий огурец – 1 шт

Майонез – 2 ст. л.

Приготовление:

Варите вкрутую яйца в течение 8 минут. Охладите яйца в холодной воде, затем очистите и нарежьте кубиками. Огурец порежьте кубиками среднего размера. Откройте банку с консервированным тунцем, слейте жидкость и разомните рыбу вилкой. Соедините в глубокой миске тунец, яйца, огурец и майонез. По вкусу посолите. Выложите салат на листья салата и украсьте по желанию.

Такой салат можно подать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, птице или рыбе.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в салат немного черного перца или других специй.

Если вы любите более пикантный салат, можно добавить к нему мелко нарезанный лук или чеснок.

Для более нежного вкуса можно добавить в салат натертый на терке сыр.

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