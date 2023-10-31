Как приготовить вкусный и сытный завтрак в считанные минуты: рецепт картофельных оладий

Давайте посмотрим на рецепт создания вкусных картофельных оладий, которые может приготовить любая хозяйка. Это блюдо является универсальным, поскольку его можно подавать как основное блюдо, так и как спутник к мясным блюдам, яйцам или салатам.

Этот простой рецепт описывает, как создать вкусные картофельные оладьи, заряжаемые энергией на целый день и готовящиеся очень быстро, пишет сайт bbcgoodfood.com.

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Ингредиенты:

Картофель - 3 шт;

Лук репчатый – 1 шт;

Мука пшеничная – 3 ст.л;

Яйцо - 2 шт;

Растительное масло – 3 ст.л;

Соль, приправы – по вкусу.

Рецепт:

Сначала натрите картофель и лук на крупную терку. После этого выложите полученную массу на чистое кухонное полотенце и выжмите как можно больше жидкости. Переложите эту смесь в большую миску и добавьте муку, а также необходимое количество приправ по вашему вкусу. Добавьте яйца и мелко нарезанный лук в массу в миске. Разогрейте некоторое количество растительного масла на большой сковороде с антипригарным покрытием. Выкладывайте по 2 столовых ложки приготовленной ранее смеси на сковороду для жарки. Жарьте оладьи примерно 4 минуты с каждой стороны на среднем или сильном огне, переворачивая их лопаткой. Переложите жареные оладьи на тарелку, которую предварительно застелили бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнее масло. Повторяйте этот процесс, пока смесь не истечет. Подавайте по 3 порции оладий на каждого человека. Они лучше всего со сметаной, авокадо и жареным яйцом. Для украшения рекомендуем посыпать зеленым луком.

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