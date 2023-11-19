Как приготовить яичницу без сковороды и масла всего за 1,5 минуты

Существует множество способов приготовления яиц, но один неординарный метод поразил пользователей социальной сети TikTok. Время приготовления составляло всего 1,5 минуты на полную мощность. Повар посоветовал увеличить время на 30 секунд для большего количества яиц.

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Популярная кухарка Роуз Райсман @rosereisman раскрыла уникальный способ приготовления яиц, используя микроволновку и бумажные тарелки, и пользователи остались поражены этой неожиданной идеей.

Процесс начался с разбиения двух яиц прямо на одну из тарелок, после чего второй тарелкой их просто прикрыли. Это не выглядело ничем особенным, но основная тайна заключалась в том, что этот коктейль отправлялся в микроволновку.

В комментариях пользователи выражали свое восхищение этим кулинарным лайфхаком, а попробовавшие его дома подтверждали, что это действительно "классный" метод для быстрого и безмасляного приготовления идеальных яиц.

Напомним, UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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