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Как приготовить яйца, чтобы получить максимальную пользу

Игорь Романько

Какой рецепт приготовления яиц самый полезный

Запеченный омлет с овощами – это сытное, вкусное и полезное блюдо, которое придется по вкусу всей семье. Его легко готовить и рецепт не требует много времени и специальных навыков.

Рецепт, которым поделились на сайте OBOZREVATEL, полезен, ведь содержит белок из яиц, витамины и клетчатку из овощей. Подходит для завтрака, обеда или ужина. Может быть вегетарианским блюдом.

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Ингредиенты:

  • Шпинат – 1 пучок
  • Перец болгарский (красный и желтый) – по 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Брокколи – 150 г
  • Молоко – 150 мл
  • Соль – 1/2 ч. л.

Приготовление:

  1. Капусту брокколи промойте и разделите на соцветие. Отварите в подсоленной воде в течение 5 минут.
  2. Перец порежьте на небольшие кусочки.
  3. Взбейте яйца с молоком и солью.
  4. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите слоями овощи: брокколи, шпинат, перец.
  5. Залейте овощи яично-молочной смесью.
  6. Выпекайте омлет в разогретой до 170°C духовке в течение 30 минут.

Совет:

  • Вместо шпината можно использовать другие зеленые овощи, например рукколой или салат.
  • К омлету можно добавить другие овощи, например помидоры, лук или грибы.
  • При желании омлет можно посыпать тертым сыром.

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