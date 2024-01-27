Как приготовить яйца, чтобы получить максимальную пользу

Запеченный омлет с овощами – это сытное, вкусное и полезное блюдо, которое придется по вкусу всей семье. Его легко готовить и рецепт не требует много времени и специальных навыков.

Рецепт, которым поделились на сайте OBOZREVATEL, полезен, ведь содержит белок из яиц, витамины и клетчатку из овощей. Подходит для завтрака, обеда или ужина. Может быть вегетарианским блюдом.

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Ингредиенты:

Шпинат – 1 пучок

Перец болгарский (красный и желтый) – по 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Брокколи – 150 г

Молоко – 150 мл

Соль – 1/2 ч. л.

Приготовление:

Капусту брокколи промойте и разделите на соцветие. Отварите в подсоленной воде в течение 5 минут. Перец порежьте на небольшие кусочки. Взбейте яйца с молоком и солью. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите слоями овощи: брокколи, шпинат, перец. Залейте овощи яично-молочной смесью. Выпекайте омлет в разогретой до 170°C духовке в течение 30 минут.

Совет:

Вместо шпината можно использовать другие зеленые овощи, например рукколой или салат.

К омлету можно добавить другие овощи, например помидоры, лук или грибы.

При желании омлет можно посыпать тертым сыром.

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