Как приготовить яйца пашот за считанные секунды без кипятка

Яйца пашот – это способ приготовления, при котором яйца варятся без скорлупы в кипящей воде. Они обладают нежной текстурой и кремовой консистенцией, а их желток остается жидким.

Обычно их варят в кипящей воде считанные минуты, однако есть способ приготовления этого блюда без крутого кипятка. Нужны микроволновки или уксус, пишет santeplusmag.

Яйца пашот в микроволновке

В небольшую миску пригодную для микроволновки надо налить 80 мл воды комнатной температуры и чайную ложку уксуса. Аккуратно разбейте яйцо в миску, осторожно, чтобы не повредить желток. По желанию можно посолить, поперчить и приправить по своему вкусу.

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Затем поставьте миску внутрь микроволновки и установите мощность 900 Вт. Чтобы ваши яйца приобрели идеальную консистенцию, нужно 80 секунд приготовления.

Как приготовить яйца в уксусе

Для начала вскипятите литр воды в 1,5-литровой кастрюле. Как только вода начнет кипеть, добавьте 2 столовых ложки уксуса.

Дайте закипеть воде, затем разбейте яйцо в горячую воду и дайте ему покипеть четыре минуты. Не прикасайтесь к яйцам в кипящей воде, иначе желток может вылиться. Следите, чтобы яйцо не прилипло ко дну кастрюли.

Когда яйцо сварится, извлеките его и положите на несколько секунд в миску с ледяной водой.

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