Как приготовить яйцо пашот без кастрюли: гениальный лайфхак

Яйца пашот – это популярный завтрак, который привлекает своим нежным белком и жидким желтком. Их можно приготовить разными способами, но один из самых простых и эффективных – это использование мультипечи.

Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты

2 стеклянные баночки

2 яйца

немного масла

горячая вода

Способ приготовления

В каждую баночку добавьте по капле растительного масла. Влейте горячую воду в баночки, чуть больше половины. Вбейте по яйцу в каждую баночку. Отправьте баночки в мультипечь и готовьте 6 минут при 200 °C. После приготовления слейте воду из банок. Осторожно ножом отделите яйца от стен банок и достаньте их.

Советы

Используйте горячую воду, но не кипящую.

Если вы хотите получить более жидкий желток, убавьте время приготовления.

Для более пышного белка добавьте в воду щепотку соли.

Результат

Яйца пашот, приготовленные в мультипечи, получаются идеально круглыми и с нежным белком и жидким желтком. Этот простой рецепт позволит вам приготовить вкусный и полезный завтрак без особого труда.

Напомним, мы уже писали добавить воду перед варкой яиц, чтобы легко снять скорлупу.

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