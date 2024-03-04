Как принять перемены даже если они негативные

БЛОГ

"Принятие перемен"

Возможно ли принять эти ужасные перемены? -спросила меня моя клиентка.

Ведь это не те перемены которых мы желали. Даже не те, которые предполагали.

В любых жизненных переменах всегда наступает принятие, а вот в настоящей ситуации Войны и потери дома, когда же оно наступит?

Как и в проживании горя, потери, так и в проживании принятия глобальных перемен нашей жизни, психика проходит через определённые стадии.

Эти защитные механизмы - нормальная реакция человека на трагические новости. Мы колеблемся между стадиями. Застряв на одной из стадий, мы не можем двигаться дальше и достичь этапа принятия. В такой ситуации можно попробовать пережить заново пройденные стадии или подтолкнуть себя к переходу на новую.

1. Отрицание - временная защита. Мы собираем информацию об изменениях и не верим, что они происходят. Кажется, будто нам врут или это какая-то ошибка.

2. Гнев - отрицание переходит в злость. Мы уже осознаем: изменения реальны и коснутся нас. Мы злимся и обвиняем правительство, начальника, соседа, семью, самого себя в происходящем.

3. Торговля - попытка отложить неизбежное. Мы начинаем торговаться, лишь бы отдалить перемены.

4. Депрессия - перемены становятся реальными. Понимание неизбежного провоцируют чувство подавленности, депрессии, отсутствие энергии. Возникает крайняя неуверенность в будущем.

5. Принятие - смирение и новый взгляд на ситуацию.

Часто принятие заставляет искать новые возможности. Мы находимся в постоянном стрессе уже 2 месяца и наш организм работает на износ. Постоянный стресс очень пагубно влияет на наше здоровье и многие это уже чувствуют.

Какие можно дать рекомендации людям, которые находятся в ежесекундной опасности? Никаких. Только инстинкт выживания является сейчас самым ключевым.

Мне хочется предложить вам на выбор способы помощи себе, в которые входят и техники дыхания, и питание, и прогулки, но разве это сейчас поможет снять внутренний спазм нервной системы, когда все заблокировано!Нет, не может. Поэтому я могу вам предложить только ситуативный способы или способы "скорая помощь".

Когда вы испытываете шок, замораживаетесь эмоционально или телом, себя важно быстро вывести из этого состояния. Начать растирать ладони, пальцы рук, уши, прыгать на месте, растряхивать все тело и очень сильно похлопывать себя по ногам, рукам. Другими словами, нужно перезапустить тело, чтобы мозг начал активно работать и раздавать команды. Длительное состояние шока и замораживание пагубно влияет на нас.

А по поводу принятия как есть, нам прийдется учиться жить в постоянно изменяющейся реальности. Наверное это самое не простое. Но как только мы примем факт того, что это пока так, наша психика перейдёт на новый уровень функционирования и поможет укрепить нашу стрессоустойчивость.