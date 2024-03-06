Как привести фигуру в форму за месяц: 7 эффективных упражнений

Устали от зимних свитеров? Хотите поразить всех стройной фигурой в новом платье? Эти упражнения можно выполнять в комплексе или выбрать те, которые вам больше нравятся.

Не тратьте время на походы в спортзал! Эти 7 простых упражнений помогут вам привести себя в форму за 4 недели, не выходя из дома, пишет Fit For Fun. Не забывайте о правильной технике!

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Вам понадобится всего 10 минут в день и небольшой мяч.

1. Планка:

Лягте на живот, упритесь передплечями и пальцами ног.

Держите тело прямой линии, не прогибаясь и не выпячивая таз.

Удерживайте планку как можно дольше, постепенно увеличивая время.

2. Отжим:

Начните с позы планки, но упритесь на ладони.

Сохраняя тело прямым, согните руки и опуститесь в пол.

Выдохните и поднимитесь назад.

Если сложно, отжимайтесь с колен.

3. Приседания:

Поставьте ноги на ширине плеч, слегка разверните носки.

Вытяните руки вперед и глубоко присядьте, не выходя коленями за носки.

Задержитесь на несколько секунд, затем выпрямитесь, напрягая ягодицы.

4. Удар осла:

Встаньте на четвереньки, руки под плечами, бедра над коленями.

Поднимите одну ногу назад, не сгибая бедро.

Напрягите ягодицы, опустите ногу, не касаясь пола.

Повторите с другой ногой.

5. Гиперекстензия:

Лягте на живот, руки вдоль тела.

Поднимите ноги и руки одновременно, не сгибая их.

Задержитесь на несколько секунд и медленно опуститесь.

6. Боковые скручивания:

Лягте на бок, согните ноги в коленях, руки за головой.

Поднимите корпус, отрывая лопатки от пола.

Задержитесь на несколько секунд и медленно опуститесь.

Повторите на другую сторону.

7. Выпады:

Сделайте шаг вперед одной ногой, согните ее в колене.

Опустите таз, держа спину прямой.

Задержитесь на несколько секунд, затем оттолкните переднюю ногу и вернитесь в исходное положение.

Повторите с другой ногой.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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