Українська
English
Здоровье

Как привести фигуру в форму за месяц: 7 эффективных упражнений

Игорь Романько

Как быстро привести тело в форму

Устали от зимних свитеров? Хотите поразить всех стройной фигурой в новом платье? Эти упражнения можно выполнять в комплексе или выбрать те, которые вам больше нравятся.

Не тратьте время на походы в спортзал! Эти 7 простых упражнений помогут вам привести себя в форму за 4 недели, не выходя из дома, пишет Fit For Fun. Не забывайте о правильной технике!

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Вам понадобится всего 10 минут в день и небольшой мяч.

1. Планка:

  • Лягте на живот, упритесь передплечями и пальцами ног.
  • Держите тело прямой линии, не прогибаясь и не выпячивая таз.
  • Удерживайте планку как можно дольше, постепенно увеличивая время.

2. Отжим:

  • Начните с позы планки, но упритесь на ладони.
  • Сохраняя тело прямым, согните руки и опуститесь в пол.
  • Выдохните и поднимитесь назад.
  • Если сложно, отжимайтесь с колен.

3. Приседания:

  • Поставьте ноги на ширине плеч, слегка разверните носки.
  • Вытяните руки вперед и глубоко присядьте, не выходя коленями за носки.
  • Задержитесь на несколько секунд, затем выпрямитесь, напрягая ягодицы.

4. Удар осла:

  • Встаньте на четвереньки, руки под плечами, бедра над коленями.
  • Поднимите одну ногу назад, не сгибая бедро.
  • Напрягите ягодицы, опустите ногу, не касаясь пола.
  • Повторите с другой ногой.

5. Гиперекстензия:

  • Лягте на живот, руки вдоль тела.
  • Поднимите ноги и руки одновременно, не сгибая их.
  • Задержитесь на несколько секунд и медленно опуститесь.

6. Боковые скручивания:

  • Лягте на бок, согните ноги в коленях, руки за головой.
  • Поднимите корпус, отрывая лопатки от пола.
  • Задержитесь на несколько секунд и медленно опуститесь.
  • Повторите на другую сторону.

7. Выпады:

  • Сделайте шаг вперед одной ногой, согните ее в колене.
  • Опустите таз, держа спину прямой.
  • Задержитесь на несколько секунд, затем оттолкните переднюю ногу и вернитесь в исходное положение.
  • Повторите с другой ногой.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее диетологи назвали продукты, способствующие накоплению жира на животе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Здоровье