Как привлечь деньги в дом с помощью фэншуй
Фэншуй является древней китайской системой архитектуры и дизайна, которая используется для создания гармоничной среды и улучшения жизни через размещение предметов в пространстве таким образом, чтобы влиять на энергетику и поток "чи" (или "ци"), способствующий здоровью, счастью и процветанию.
С помощью этой практики можно привлечь в здание финансовое состояние.
Для начала нужно очистить дом от ненужных вещей. Загроможденное пространство препятствует потоку энергии ци.
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Сосредоточьтесь на юго-восточном секторе своего дома. Этот сектор отвечает за богатство и достаток.
Разместите в юго-восточном секторе символические предметы, представляющие деньги и богатство. Это могут быть статуэтки рыб, золотые монеты, денежные деревья или другие предметы.
Юго-восточный сектор дома должен быть всегда чистым и хорошо освещенным. Избегайте размещать в юго-восточном секторе острые предметы, грязные вещи или мусор.
Какие предметы помогают привлечь деньги в дом:
- Статуэтки рыбы. В Китае рыбы символизируют богатство и изобилие.
- Золотые монеты – традиционный символ богатства в Китае.
- Денежные деревья – тропические растения, считающиеся символом богатства и изобилия.
Конечно, не стоит забывать, что фэншуй – это лишь инструмент. Для того чтобы привлечь деньги и финансовое состояние в свою жизнь, вам также нужно работать над своими финансовыми навыками и отношением к чрезмерным затратам.
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