Как привлечь деньги в свою жизнь: поможет один рисунок
Случается ли так, что вам срочно нужна определенная сумма денег, чтобы приобрести какую-нибудь вещь? Если да, то вы можете воспользоваться советом эзотериков и провести простой, но достаточно эффективный ритуал.
Помните, что перед проведением ритуала нужно искренне в него верить. Кроме того, не просите слишком большую сумму денег. Об этом пишет ТСН.
Для этого вам понадобятся:
- Маркер зеленого или красного цвета
- Чистый лист бумаги
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Как провести ритуал
- Выберите удобное время, когда вы будете в спокойном и спокойном состоянии.
- Подумайте о том, что вам нужно купить и четко сформулируйте свое желание.
- Назовите желаемую сумму денег, которая вам понадобится.
- Возьмите маркер и нарисуйте на запястье левой руки цифру девять, а под ней знак бесконечности.
- Если вы переживаете, что знаки на руке могут привлечь внимание, можете стереть их и перенести на чистый лист бумаги. Сверните бумагу в трубочку и храните в тайном месте.
Когда ритуал подействует
Эзотерики утверждают, что ритуал начнет действовать несколько дней или недель. Деньги могут прийти к вам в виде подарка, неожиданной премии или просто случайной находки.
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