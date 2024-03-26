Как продлить срок хранения молока: хозяйки поделились лайфхаком

Порча продуктов питания – распространенная проблема, которую можно легко решить, соблюдая правила их хранения.

Молоко – быстропортящийся продукт. Однако его срок годности можно значительно увеличить с помощью двух простых лайфхаков. Об этом пишет express.

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Добавьте немного соли

Это может показаться удивительным, но соль действует как консервант, задерживая развитие бактерий. Добавьте щепотку соли в молоко сразу после открытия упаковки, тщательно перемешайте и поставьте обратно в холодильник.

Храните молоко в правильном месте

Лучшее место для молока – задняя часть средних или верхних полок холодильника. Избегайте дверцы, ведь это самое теплое место, которое находится подальше от системы охлаждения.

Эти два простых лайфхака помогут вам сохранить молоко свежим дольше.

Вот еще несколько советов:

Купите молоко с максимально свежим сроком годности.

Не открывайте упаковку с молоком, если не собираетесь его использовать.

Не оставляйте молоко на столе при комнатной температуре.

Используйте чистую посуду для наливания молока.

Напомним, мы уже писали, как сохранить свежесть хлеба подольше.

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