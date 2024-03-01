Как продлить срок службы тонального крема: хитрый лайфхак
Ежедневное применение косметики приводит к тому, что она быстро заканчивается. Но из-за неудобной упаковки часто невозможно извлечь последние остатки продукта. К примеру, тональный крем. Как же полностью использовать такую косметику? Об этом пишет "Газета".
Способ рационально потратить тональный крем
Часто тональный крем продается в стеклянных баночках с помпой. Однако она не доходит до дна, поэтому там остается немало неиспользованного продукта.
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Чтобы взять с флакона максимум пользы, стоит:
- Налить туда немного кипятка.
- Хорошо встряхнуть закрытую баночку, пока крем не отойдет от стенок.
- Вылить образовавшуюся смесь в отдельный контейнер.
- Подождать, пока вода испарится и соберется сверху, слить ее.
- Использовать оставшийся тональный крем.
Такой простой способ позволит рационально тратить косметику и отложить покупку нового тонального крема.
Напомним, мы уже писали, как правильно наносить тональный крем, чтобы не выглядеть старше.
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